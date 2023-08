Isabel Buarque de Hollanda Gilberto de Oliveira, artist name Bebel Gilberto. Die Sängerin und Songautorin nennt sich selbst auch Musikerin, obwohl sie kein Instrument spielt und ist eine der weltweit bekanntesten, mehrfach Grammy-nominierten brasilianischen Künstlerinnen. Mit ihrer sinnlichen, hypnotisierenden Samt-Stimme verzaubert sie seit ihrer Debüt-EP 1986 Fans und KritikerInnen. Mit ihrem Album "Tanto Tempo" gelang der brasilianischen Sirene 2000 der Durchbruch und sie eroberte mit ihrer Electronic Bossa Nova die Clubs weltweit. "Tanto Tempo" war ein Meilenstein und wurde das meistverkaufte brasilianische Album in der Geschichte der US-Charts (über 1 Million verkaufte Exemplare). Das Album mit den Remixen - von Rae & Christian, Peter Kruder, Chateau Flight, 4hero oder dem Trüby Trio - war anschließend auch sehr erfolgreich. Beides ebnete ihr den Weg in eine Weltkarriere und machte sie zum Superstar.

A Family Affair

Bebel Gilberto blickt mit 57 Jahren auf ein Musikleben zurück, das mit ihrer Geburt begann. Sie ist zwar 1966 in New York geboren, aber sie stammt aus einer der berühmtesten Musikfamilien Brasiliens: Ihr Vater ist der Bossa-Nova-Erfinder João Gilberto, ihre Mutter war die Sängerin und Komponistin Miúcha, ihr Onkel ist die Brasil-Legende Chico Buarque.

Sie erinnert sich daran, dass sie schon als kleines Mädchen ihren Vater zuhause unentwegt Gitarre spielen sah, manchmal auch singen hörte. Manchmal fand sie das damals auch langweilig, weil die Eltern immer am Musikmachen oder Aufnehmen waren, statt mit ihr zu reden oder zu spielen. Den sentimentalen Song "Valsa" hat João Gilberto 1973 für seine damals sechsjährige Tochter Bebel geschrieben, als sie schon zur Großmutter in Brasilien gezogen war und ihre Eltern noch in New York lebten. Schon mit zehn Jahren ist sie zusammen mit ihrer Mutter Miùcha und dem US-amerikanischen Jazz-Saxophonisten Stan Getz in der Carnegie Hall in New York aufgetreten. Damals musste sie ihren Vater vertreten, der dafür bekannt war, dass er notorisch zu spät kam oder gar nicht erschien, wenn er Konzerte hatte.

Sanftes Understatement

Bossa Nova (übersetzt : Neuer Weg oder Neue Welle) entstand in den Fünfzigerjahren, als João Gilberto und Antonio Carlos Jobim einen coolen, sinnlichen, oft bittersüßen von Gesang, Akustikgitarre und Perkussion getragenen Stil erfanden, der die Samba in Brasilien als wichtigste Musik ablöste. Der berühmteste Song ist "Girl from Ipanema". Bebel Gilberto singt auf dem neuen Album einen anderen großen Bossa Nova-Klassiker: "Desafinado" ist vielleicht sogar der Schlüsselsong des Genres. Viele haben den Song gesungen, aber die Version von Bebel Gilbertos Vater João Gilberto ist mit seinem sanften Understatement-Gesang und der Begleitung von Akustikgitarre und Perkussion besonders schön. Im portugiesischen Text geht es um einen Sänger, der falsch und verstimmt (eben desafinado) von der Liebe singt. Antonio Carlos Jobim hat den Song als Reaktion darauf geschrieben, dass Kritiker Ende der Fünfzigerjahre, als Bossa Nova aufkam, den Stil als "Musik für verstimmte Sänger" verhöhnten. Bebel Gilberto singt "Desafinado" wunderbar dezent neben der Spur.

Unsterblich

"João" ist das achte Album von Bebel Gilberto, es ist ein Tribute-Album für ihren Vater, sie selbst nennt es sogar einen Liebesbrief an ihn. Die elf Songs sind entweder von ihm geschrieben oder Klassiker wie "Ela é Carioca", die in seinen Interpretationen bekannt geworden sind. Seit ihrer Jugend hat die Sängerin nie wieder Songs ihres Vaters gesungen, mehr noch, sie mochte schon die Bezeichnung Bossa Nova nicht und wurde fast wütend, wenn man ihre Musik in diese Schublade sortierte. " Meinem Vater hat es das Leben bedeutet, mir ist es eine Behinderung ", sagte sie in einem Interview. Erst nach dem Tode ihres Vaters 2019 konnte sie anfangen, sich mit seinen Songs zu beschäftigen und sie singen. Was sie aber auf alle Fälle vermeiden wollte, war so zu klingen wie er. Da ihr Vater, der zeitlebens ein Mythos geworden war, die letzten 30 Jahre seines Lebens in Selbstisolation verbracht hat, einsam und voller Phobien und im Dauerclinch mit seinen Plattenfirmen, will sie mit ihrem Album auch das Überleben seines Werkes sichern.

Vater und Tochter

Bebel möchte, dass João Gilbertos Songs verfügbar sind, weiterleben und von zukünftigen Generationen entdeckt werden. Dafür hat sie alle Songs neu arrangiert, sie meist nicht ganz so watteweich wie er und mit einer etwas stärkeren Präsenz, aber ansonsten ebenso sinnlich und leicht über dem Boden schwebend eingesungen wie ihr Vater. Beide haben sehr viel gemeinsam. "Adeus América", die zweite Single des Albums ist eine Art Exil-Hymne mit starkem Heimwehcharakter, die mit dem Leben des Vaters ebenso zu tun hat, wie mit dem der Tochter, haben doch beide die USA - nach langen Jahren - wieder Richtung Brasilien verlassen.

Adeus América

"João" ist ein Abschied von ihrem Vater, aber auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln, sprich zu traditioneller brasilianischer Bossa Nova, die nicht clubtauglich ist. Produziert hat das Album Thomas Bartlett, der bekannt ist durch seine Zusammenarbeit mit David Byrne, Sufjan Stevens, Anohni, Saint-Vincent, Yoko Ono oder The National. Für die wunderbar federleichten Gitarrenarrangements und die Gitarrenparts war der virtuose brasilianische Gitarrist Guilherme Monteiro zuständig. Mit ihm arbeitet sie schon länger und hat gerade auch eine Tour durch 15 US-amerikanische Städte mit Monteiro absolviert.

"João" ist ein zärtliches, meist melancholisches, sehr intensives, von Bebel Gilbertos hypnotischer, sensueller Stimme und dem großartigen Spiel ihrer Begleitmusiker getragenes Album. Einfach perfekt für Spätsommerabende.