BANTU: "What Is Your Breaking Point"

Vollendung einer Trilogie

Ade Bantu ist für Musik mit Message bekannt, zum Beispiel als Gründer des HipHop- und Reggae-Kollektivs "Brothers Keepers", das in den Nullerjahren gegen Rassismus in Deutschland aktiv war. Gesellschaftskritisch ist auch BANTU, dessen Name für "Brotherhood Alliance Navigating Towards Unity" steht. Das Ziel ist es also, Menschen zu einen - in Nigeria und darüber hinaus. Die Vorgänger-Alben "Agberos International" und "Everybody Get Agenda" erschienen - wie auch nun - im Abstand von drei Jahren zueinander. "What Is Your Breaking Point?" ist der letzte Teil einer Trilogie, der mit seinen Botschaften noch lauter daherkommt. Dabei wird es aber sicher nicht bleiben. Zu viel haben Ade Bantu und seiner Mitmusiker:innen loszuwerden und verpacken das mit ihrer Power auf ihrem aktuellen Album "What Is Your Breakang Point" in ordentlich Groove.

Afropolitan Vibes

Die Power von Musik für die Gesellschaft nutzen, das tun BANTU auch auf einer eigenen Event-Serie. Mit Afropolitan Vibes haben BANTU, angefangen als monatliche Konzertreihe, ein Festival in Lagos etabliert, das maßgeblich die Livemusik-Szene in der nigerianischen Metropole beeinflusst hat. Artists wie Yemi Alade, Burna Boy oder Teni, die es also mittlerweile zu großem Fame gebracht haben, hatten hier schon früh die Möglichkeit sich zu präsentieren. Auch Artists aus Deutschland waren zu Gast und ein internationales Netzwerk ist entstanden. Nun gibt es die erste Pop-Up-Ausgabe des Festivals als Ableger im Kölner Club Odonien mit Live-Konzerten u.a. mit BANTU und ihren Gästen wie Megaloh oder Mariama sowie DJ-Sets etwa von Barulho World.