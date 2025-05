Bomba Estéreo aus Kolumbien und Rawayana aus Venezuela haben sich zur neuen Supergroup ASTROPICAL zusammengetan. Während politisch Funkstille zwischen den Nachbarländern herrscht, zeigen sie mit karibisch angehauchtem Reggaetón Gemeinsamkeiten auf und setzen ein Zeichen gegen Spaltung. Bomba Estéreo aus Kolumbien haben in den Nullerjahren die Cumbia Digital mit aus der Taufe gehoben und Songs mit Superstars wie Bad Bunny aufgenommen. Rawayana wurde mit ihrem Mix aus Reggae und Indierock zur erfolgreichsten Band Venezuelas. Die beiden Gruppen haben sich auf internationalen Bühnen angefreundet. Vor einem Jahr schrieb Bomba-Sängerin Li Saumet Frontmann Beto Montenegro eine SMS zum Geburtstag und fügte noch hinzu: „Beto, ich spüre, dass Rawayana und Bomba einen Song aufnehmen müssen. “ Schon am nächsten Morgen hat Li einen Instrumental-Track in ihrem Postfach und schreibt die Lyrics für die gemeinsame Single „Me Pasa“. Ein verträumter Lovesong mit Lis schmachtend rauer Stimme, gezupften Highlife-Akkorden und einem dezenten Reggaetón-Beat entsteht. Die Fanbase ist begeistert. Schon bald darauf treffen sich Li und Beto in Miami und im kolumbianischen Santa Marta und nehmen sechs weitere Songs auf.

Perfekte Chemie

„Astropical“ steht für kosmische Astrologie und Naturverbundenheit. Die Idee hatte Beto, als er Li in ihrem Landhaus an der kolumbianischen Karibikküste besucht und sie auf einem Spaziergang von Schamanismus, Aszendenten und der Magie der Sierra Nevada erzählt.

„Dann lass uns doch die zwölf Songs einfach neben dem offiziellen Titel auch je ein Sternzeichen geben“ Beto Montenegro

Auf dem Albumcover ist ein Baum in psychedelischen Neonfarben zu sehen, die Krone spiegelt sich in den Wurzeln – als Symbol für Himmel und Erde, Yin und Yang, Bomba Estéreo und Rawayana. Die Balance führe dazu, dass es ein Projekt mit großer femininer und maskuliner Energie sei, aber ausgeglichen, Beto und sie würden sich perfekt ergänzen, sagt Li Saumet.

Zwischen Herzschmerz und Fiesta

Liebeskummer, Fernweh, eine ausschweifende Latin-Fiesta im Sonnenuntergang: Das ist die Stimmung von „Astropical“. Li und Beto schmachten sich gegenseitig an. Eingefleischte Latin-Fans erkennen das als sogenannte música romántica. Andere sollten die Texte lieber nicht in die Übersetzer-Software werfen: Da wird viel von schöner brauner Haut, sexy Tattoos, nassen Shirts und anderen Pool-Party-Klischees fabuliert. Auch musikalisch stimmt die Chemie: Auf dem alles vereinenden Reggaetón-Riddim erklingen Highlife-Gitarren, Percussions aus Afrobeats und teils sogar clubbige EDM-Drumrolls, wie im reichlich überdrehten Clubbanger „Legó el verano“.