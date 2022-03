Nigeria ist die Heimat von Afrobeats. Dem Musikstil, der seit Jahren die internationalen Charts mitbestimmt, durch Artists wie Burna Boy, Tiwa Savage, Wizkid und seine Kollaborationen mit Drake.Nigeria ist auch die zweite Heimat von Asa, eine der populärsten Singer/Songwriterinnen des afrikanischen Kontinents. Bisher haben die beiden unabhängig voneinander die Welt erobert, aber auf ihrem neuen Album macht Asa nun in Afrobeats. Auf der Single "IDG” arbeitet sie sogar mit Wizkid zusammen.

Paris nach Lagos

Die Zuwendung zu Afrobeats war nicht klar vorhersehbar, kommt aber auch nicht komplett überraschend. Zum einen ist Asa zwar in Paris geboren, ihre Eltern aber stammen aus Nigeria. Ihr Hauptwohnsitz ist immer noch in der französischen Hauptstadt. In den letzten Jahren hat Asa immer wieder Zeit in Lagos verbracht – jedoch noch nie so lang am Stück wie während der Pandemie. Im Lockdown hat Asa dort im Heimstudio mit dem damals 18-jährigen Produzenten P.Priime an ihrem Album gearbeitet, der schon über den Kontinent hinaus als Wunderkind gefeiert wird.

Von Politik zu Vibe

Zum anderen ist Asa eine sensible Seele, die feinfühlig sich selbst, ihre unmittelbare Umwelt, ihre Heimatländer und globale Probleme auf ihren ersten vier Alben angesprochen hat. Sie hat über Kriegstraumata. Blutdiamanten und Gewalt gegen Frauen gesungen – das hat sie zu einer der wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents gemacht. "Doch es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es zu viel wird und ich nicht weiter Probleme ansprechen möchte, sondern lieber Hoffnung auf bessere Zeiten machen will", sagt Asa. "V" ist so ein Hoffnungsmacher, ein Stück Eskapismus, ein Silberstrahl am Horizont. Asa wollte auf ihrem neuen Album nicht mehr so schwermütig und politisch sein. Lieber direkt zur Musik viben, als lange über Texte mit schwerwiegender Aussage nachdenken. Dadurch hat sie sich auch vom Erwartungsdruck an sie als bedeutende sozialkritische Lyrikerin befreit, die in schwierigen Zeiten immer etwas zu sagen haben muss.

In der Lagune

In "V" steckt viel Liebe, viel Zuversicht. In "Morning Man" singt Asa von dem Gefühl, wenn frisch Verliebte einfach das Bett nicht verlassen möchten, in "Mayana" nimmt sie uns und ihren Liebsten als blinde Passagiere auf einem Boot mit auf eine karibische Insel, in "Ocean" vergleicht sie ihren Lover gar mit dem Weltmeer an sich. Überhaupt: Wasser – das Element taucht als Metapher immer wieder auf. Asa hat viele der Songs an einer Lagune in Lagos geschrieben. Dort hat sie die Aussicht in die Erinnerung an vergangene Liebesbeziehungen miteinfließen lassen und daraus eingängige und positive Popsongs gemacht. "V" bietet die Entspannung, es ist ein "Feel Good"-Album. Asa hat es nach der römischen fünf benannt – aber gerade in diesen Zeiten passt es gut, dass "V" auch an das Peace-Zeichen erinnert.