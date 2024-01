Ana Tijoux präsentiert mit VIDA ihr fünftes Album. Eine Ode an das Leben, ausgelöst durch den Tod. Mehrere ihrer engsten Familienangehörigen sind in den letzten Jahren verstorben, darunter ihre Schwester. Das Album verarbeitet diese Abschiede, auf die wir nie vorbereitetet seien, sagt sie: Das war eine starke natürliche Inspiration. Es ist eine musikalische Hommage an diese Menschen. Auf VIDA fragt die 46-jährige Rapperin nach Sinn und Unsinn, Ungerechtigkeiten und Glücksmomenten, nach den Paradoxien des Lebens. Auf den Albumtitel hat sie ein Freund gebracht, der als Clown in Geflüchteten-Camps arbeitet. Er sagte ihr: Die schlimmste Rache für den Tod ist das Leben selbst. Dieser Devise folgend verwandelt Ana Tijoux die innere Trauer in zuversichtliche Punchlines und futuristische Club-Sounds. Auf VIDA zeigt sie sich so experimentier- und tanzfreudig wie noch nie: Sie rappt über basslastige Club-Sounds auf dem Opener Millionaria und gesteht, dass sie zum Glück weder Gucci noch Versace brauche, sondern lieber viel mehr Zeit mit der Familie.

Rap Veteranin

Die 46-jährige Rapperin hat in ihrem Leben schon alles gesehen und beruflich alles erreicht. Sechs Latin Grammys, ausverkaufte Stadien in Südamerika, Konzerte mit Alicia Keys. Als Kind politischer Exilanten aus Chile kommt sie in Frankreich zur Welt und geht als Teenager ins Land ihrer Eltern "zurück". Das Pinochet-Regime ist besiegt und die junge Anita feiert mit ihrer Rapband Makiza erste Erfolge. Eine weibliche Rapperin hat der südamerikanische Kontinent noch nicht gesehen. Spätestens mit ihrem Hit 1977 wird sie als Solo-Künstlerin zu einer Ikone linker Protestkultur. Und zum Vorbild vieler feministischer MCs, die heute das Game dominieren und Latin HipHop und Música Urbana in die Welt tragen. Ob Niña Dioz aus Mexiko, Carol G aus Kolumbien oder Rosalía aus Spanien. Sie durchschritten die Türen, die Ana Tijoux mit einem lauten Donnern im Macho-Genre eintrat. Aber das würde sie niemals zugeben: " Ich bin für eine kollektive Identität, wir haben alle gemeinsam zu diesem Durchbruch beigetragen ", sagt sie. Oft höre sie gerade die brutal guten und offenen Flows der jungen Generation und ärgere sich, nicht zwanzig Jahre später geboren worden zu sein. Und genau das unterscheidet Ana Tijoux von Rap-Veteranen. Sie verwaltet nicht ihr Erbe, sondern will sich von neuen Sounds und Styles inspirieren lassen.

Das Leben ein Tanz

"Trotz allem, was passiert ist, hatte ich große Lust, ein tanzbares Album zu machen. Es hat sich einfach so ergeben." Ana Tijoux

Früher habe sie sich nicht getraut, die gewohnten Rap-Pfade zu verlassen, aber jetzt mache sie es einfach und das fühle sich gut an. So finden sich auf VIDA gleich mehrere Songs, die von karibischen Dembow-Rhythmen und verspielter Club-Elektronik getragen werden. Auf "Bailando sola aqui" singt sie mit einer gesunden Portion Melancholie von der heilsamen Energie des Tanzes. Dazu flirren zerhackte Samples und Effekte durch den Raum. Ana Tijoux hat Rap aber keinesfalls den Rücken zugekehrt. Gemeinsam mit den New Yorker Conscious-Rap-Veteranen Talib Kweli und Plug One von De La Soul ehrt sie auf "Tu Sae" 50 Jahre Hip-Hop-Kultur.

Politisch wie immer

Ana Tijoux bleibt auf VIDA politisch wie eh und je. Der Song "Oyéme" beschreibt die Verzweiflung und Willenskraft Geflüchteter aus Afrika, die über den Ärmelkanal nach England wollen. Niñx fordert junge Frauen dazu auf, für ihre Rechte zu kämpfen und sich gegen die Machowelt zu behaupten. Das Duett "Busco Mi Nombre" mit Sängerin iLé aus Puerto Rico ist eine Ode an die Gerechtigkeit. Der Song ist nach Gesprächen mit argentinischen Freunden entstanden. Sie sind Kinder von politischen Gefangenen der Militärdiktatur und suchen die Identität ihrer Familienangehörigen bis heute. Nach so vielen Jahren. Oder wie Ana Tijoux sagt: Sie tun das für die Menschlichkeit, und damit sich die Geschichte nicht wiederholt.

Auf VIDA gelingt Ana Tijoux der schwierige Spagat zwischen Kontinuität und Neuanfang. Schonungslos ehrlich lässt sie uns an ihrem persönlichen Schicksal teilhaben und verarbeitet Schmerz und Verlust mit Tanzwut und urbaner Poesie.