Altin Gün: "Aşk"

Altın Gün haben sich einen Ruf erspielt: als Live-Band, die man gesehen haben muss. Als eine trippige Erfahrung im Hier und Jetzt und als Reise in die Vergangenheit der türkischen Musikgeschichte. Zu ihren Shows kommen ganz unterschiedliche Menschen, alt und jung, türkisch und nicht türkisch. Für die nicht-türkischen Fans machen sie einfach frische Musik, die in ihren Ohren anders klingt als alles, was sie von westlicher Musik kennen. Viele ältere Türk:innen werden durch die Musik nostalgisch an Klassiker von früher erinnert und jüngere türkische Fans kennen zwar diese Klassiker, lernen sie aber erst durch Altın Gün lieben.

Back to Live

Die New York Times schrieb vor gut zwei Jahren, die Band tue mehr für das Image der Türkei als die Regierung des Landes. Dabei scheint nebensächlich zu sein, dass Altın Gün eigentlich aus Amsterdam kommen. Dort haben sich die vier niederländischen und zwei türkischen Mitglieder über ihre gemeinsame Liebe zu anatolischem Rock aus längst vergangenen Tagen zusammengefunden, Erkin Koray und Bariş Manҫo sind ihre Helden. Zuletzt haben Altin Gün zwei Alben veröffentlicht, die vom 80er Jahre Synthesizer-Sound geprägt waren. Auf Album Nummer 5 geht es nun wieder zurück zu den Anfängen: einem organischen Sound, stark beeinflusst von ihren eigenen Live-Shows. Die Sehnsucht nach Konzerten nach der Zeit der Pandemie war wohl ausschlaggebend hierfür und überhaupt erst die Möglichkeit, sich wieder gemeinsam treffen und Musik machen zu können.

Cover & Mash-Ups

Streng genommen ist Altın Gün eine Coverband. Doch wie sie die Klassiker der türkischen Musik umwandelt und neu interpretiert, ist eine große kreative Leistung für sich. Die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Altın Gün eine Art Mash-Up aus verschiedenen Songs und ihren eigenen Ideen machen. So nehmen sie von einem Song die Melodie, von jenem das Arrangement und bringen eigene Soundspielereien mit ein. Das Ergebnis klingt dann nach 70er Jahre Psychedelic Folk Rock. Der geht mal mehr nach vorne wie bei " Bada Sabah Olmadan“ und ist mal bedachter wie "Güzelliğin On Para Etmez“, deren Einnahmen Altın Gün den Erdbebenopfern in der Türkei spenden. Das Band hat zu diesem Zweck auch schon ein Benefizkonzert veranstaltet. Alle Bandmitglieder sind von der Katastrophe tief erschüttert, die Sänger Erdinҫ Ecevit und Sängerin Merve Daşdemir auch persönlich betroffen.

Volkslieder & Love-Songs

Nur bei wenigen Songs, die Altın Gün auf "Aşk“ versammeln, ist der Verfasser bekannt, die meisten sind traditionelle Volkslieder. Zu den bekannten gehören "Çıt Çıt Çedene“ von Bariş Manҫo und "Leylim Ley“, ein Stück des seit jeher regierungskritischen Musikers Zülfü Livaneli. Viele Songs verbindet in Gesang und Klang das Gefühl der Liebe – und der Melancholie angesichts des Leids, das Liebe auslösen kann. Beides fängt der Albumtitel ein, für den es im deutschen keine direkte Übersetzung gibt. In der türkischen Sprache gibt es mehrere Wörter für Liebe und "Aşk“ bezeichnet eine sehr innige Liebe und ein tiefgehendes Verständnis von Liebe.