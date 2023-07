Gemeinsam mit anderen Musiker:innen hat Max Weissenfeldt Instrumentalstücke für Alogte Oho aufgenommen. Teilweise dienten ihm Stücke als Vorlage, die Oho auf Kassetten gesammelt hatte. " Wir haben unsere eigenen Kassetten schon aufgenommen ", erzählt Alogte Oho. " Also habe ich Max diese Tracks geschickt. Er hat sie sich angehört und die Songs ausgewählt, die er aufnehmen wollte. " Alogte Oho hat die Lyrics und Vocals auf Frafra gesungen. Teilweise hat der die Stücke bereits als Kind in christlichen Gottesdiensten gesungen. In den spirituellen Texten auf "O Yinne!" behandelt Oho den Umgang mit Problemen wie Unfällen oder der Corona-Pandemie. Er singt von Zuversicht und Dankbarkeit über einem energischem Sound, mit dem er mit seiner Band "Sounds of Joy" die Global-Pop-Szene begeistert.

Seit Ende Mai tourt Weissenfeldt mit Sounds of Joy durch Europa. Am Anfang mussten sie noch auf Namensgeber Alogte Oho verzichten. Er bekam zunächst kein Visum fürs UK, obwohl das Verfahren für ihn und die Band dasselbe war. Vor rund einem Monat konnte Oho schließlich zu seinen "Sounds of Joy" stoßen – pünktlich für ihren Auftritt in Köln. Am Freitag, 04. August spielen sie dort beim MitAfrika Festival, präsentiert von COSMO.