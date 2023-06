Vielfältige Kollabos

Für Abwechslung sorgen die ungewohnt zahlreichen Features. Neben seiner Dream-Combination Buju Banton, Burru Banton und seiner der röhrenden Stimme, dem aktuellen Grammy-Gewinner Kabaka Pyramid und der vielversprechenden Newcomerin Jaz Elise überrascht besonders der türkische Rapper Ezhel, der hier singt und so an seine Wurzeln als Reggae-Sänger erinnert. Bei "Dubalist" steht Pupa Albo, wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird, die Großmutter seiner Frau zur Seite. Sugus geht auf die 80 (!) zu, hat jedoch nichts von ihrer überwältigenden Stimme eingebüßt, die bereits in den 1960ern bei Count Ossies Trommel-Sessions zum Einsatz kam. Thematisch beackert "Destiny" ein weites Feld. In "Give It To Them" geht es um die Bewahrung des Genres. "Viral" wirft einen kritischen Blick auf Social Media als Gimmick-Industrie. "Faith" beklagt den Verlust des Glaubens in der westlichen Welt.

Retro-Zukunft

Alborosie hat sein Leben in den Dienst von Reggae gestellt. Dafür hat er 2001 eine florierende Musikkarriere in Italien an den Nagel gehängt, seine Familie in Bergamo verlassen und ist ins Epizentrum des Genres gezogen. In seinem Kingstoner Shengen Studio erschafft er heute nahezu in Eigenregie seine Lieblingsmusik. Alborosie arbeitet hart daran, dass der originale Reggae-Sound nicht verloren geht, den er über viele Jahre verinnerlicht hat. Dass "Destiny" dennoch nicht gestrig klingt, liegt an aktuellen Einflüssen aus HipHop und Trap, die sich nahtlos in Albos Roots-Kanon einfügen. Aber vielleicht ist es gerade dem wuchtigen Retro-Sound von "Destiny" zu verdanken, dass das Album bei aller Geschichtlichkeit nach Zukunft klingt.

Alborosie tritt am Freitag, 2. Juli, beim Summerjam am Fühlinger See in Köln auf, präsentiert von COSMO.