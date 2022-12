255: "Phase One"

Guy, Charlie und Louis Josek sind nicht nur Brüder. Sie sind beste Freunde, die alles miteinander teilen. Von Köln-Ehrenfeld hat es sie nach Berlin verschlagen. Dort sind sie seit kurzem bei Soul Force Records unter Vertrag – dem Label von Kitschkrieg. Für Newcomer ist das ein großer Move. In einer – wie sie es nennen – "Hauruck-Aktion" haben sich die drei Brüder auf den Weg nach Lagos gemacht. Dort sind sie – Insta sei Dank – bei dem nigerianischen Afro-R&B/-Soul-Sänger, Songwriter und Produzent Jujuboy Star untergekommen, der mit dem sphärischen, Dancehall-artigen Tune "Belly Dancer" auf "Phase One" vertreten ist. Doch eins nach dem anderen.

Köln, Ehrenfeld I

Die Josek-Brüder sind in Köln-Ehrenfeld geboren und aufgewachsen. Sie stammen aus einer musikalischen Familie. Ihre Mutter ist promovierte Musikwissenschaftlerin, in ihrer Verwandtschaft väterlicherseits tummeln sich etliche Musiker:innen. Die drei Brüder haben früh angefangen, Instrumente zu lernen. Guy Klavier und später Keyboard, Charlie spielt seit zwölf Jahren Geige und lernt später Gitarre, Louis Schlagzeug. Sie sind mit Soul, Punk und klassischer Musik aufgewachsen. Durch Louis' preisgekrönten Dokumentarfilm "Outdeh – The Youth Of Jamaica" kamen Reggae und Dancehall hinzu, aber auch HipHop und schließlich Afrobeats. Angefixt von der Komplexität und Lebendigkeit der Beats, von dem riesigen Pool an Sounds, der so leichtfüßig in Afrobeats aufgeht, stürzen sie sich kopfüber in das Genre.

Köln, Ehrenfeld II

Der jüngste von ihnen, Charlie, schaut sich beim mittleren Bruder, Guy, das Produzieren ab. Nach seinem Abitur beginnt er 2020 auf Instagram Beats hochzuladen, die er "Burna-Boy-Type-Beat" oder "Wizkid-Type-Beat" nennt. Charlie legt die Latte von Beginn an hoch. Louis hat sich bereits einen Namen als Filmemacher gemacht und ist inzwischen für die visuelle Umsetzung zuständig. Ihr erstes Studio war im Keller eines Kölner Bürokomplexes – die Raumnummer 255 hat sich als Name etabliert – ganz organisch wie die Musik. Die Arbeitsweise von 255 folgt von Beginn an keinem strikten Plan. Die Brüder inspirieren sich gegenseitig, folgen eher einem Gefühl, einer Emotion als irgendwelchen Vorgaben. Es ist diese Dreierkonstellation, die Verbundenheit untereinander und die Musikalität, die für das erstaunliche Debüt mitverantwortlich sind.

Lekki, Phase One I

Via Instagram werden erste Kontakte nach Nigeria geknüpft. 255 fassen den Entschluss, im September 2021 mit einem Koffer voller Beats für einen Monat nach Lagos zu reisen. Einer, der auf ihre Insta-Beats anspringt, ist der auf R&B und Soul geeichte Afrobeats-Sänger Jujuboy Star, der sie einlädt, bei ihm zu wohnen. Er ist es auch, der 255 weitere Türen öffnet, unter anderem zu King Perryy, einem Musiker mit dem die drei unbedingt arbeiten wollten. Die Brüder bestehen mit ihrem Afrobeats-Sound vor den nigerianischen Musikern. Sie stecken so tief in der Materie, dass ihre Beats frenetisch gefeiert werden und die Artists bereitwillig mit ihnen kollaborieren. Für den jungen Afrobeat-Sänger AV hatten sie einen Beat entworfen, der speziell auf ihn zugeschnitten war. Kommentarlos stellten sie ihm einen Ordner an Beats vor, aus dem sich AV genau den herauspickte, den sie für ihn entwickelt hatten. So entsteht mit "Susu" eine verspielt, quirlige Naija-Popnummer.

Lekki, Phase One II

"Phase One" hat das Zeug Musikgeschichte zu schreiben. 255 ist es mit ihrem Debütalbum gelungen, auf Augenhöhe mit angesagten nigerianischen Artists wie L.A.X., 1da Banton, King Perryy und Minz ein Album auf internationalem Niveau zu produzieren. "Phase One" ist facettenreich, fühlt sich aber trotzdem nicht wie Stückwerk an. Das Album wirkt an keiner Stelle bemüht, sondern spiegelt ganz selbstverständlich den State of the Art von Afrobeats wider. 255 streifen Reggae, HipHop, fügen einen Spritzer Dancehall oder Highlife hinzu, einen Hauch Amapiano, einen Touch Afro-Swing, eine spanische Gitarre hier, ein wenig Jazz dort. Sie entwerfen Beats, die sich mal an Burna Boy, mal an Kitschkrieg orientieren. Das mag auf dem Papier nicht zu einander passen. Doch bei 255 fügt sich alles ganz organisch in einen Naija-Pop Now-Sound ein, in eine unwiderstehliche Melange, entstanden komplett in Eigenregie – von der Aufnahme bis zum Mixing. Und das ist erst der Anfang.