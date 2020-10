Fünf starke Frauen machen mit ihren Interviews jeden Tag deutlich, wie die weibliche Perspektive auf Konflikte aussieht. Eine Soldatin in Mali, eine Geflüchtete aus Syrien, eine Investigativjournalistin aus Mexiko, eine deutsche Sicherheitsexpertin und eine afghanische Frauenrechtlerin haben mit uns gesprochen. Wenn die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich ist, haben Frauen auch bei Krisen und Krieg ein Wörtchen mitzureden.

Hauptfeldwebel Anne ist in Mali stationiert

Anne ist als Hauptfeldwebel seit sechs Monaten in Mali stationiert. Sie ist eine der wenigen Soldatinnen im Camp Castor in Gao in Nordmali. Hier liegt der Frauenanteil der Bundeswehr bei acht Prozent. Die Bundeswehr beteiligt sich an zwei Missionen in Mali – einer UN-Mission und einer EU-Mission. Insgesamt geht es darum, das Land zu stabilisieren. Hauptfeldwebel Anne ist bei Einsätzen dafür verantwortlich, dass die Wege frei sind und leistet Aufklärungsarbeit vor Ort. Im Interview berichtet sie, wie sie einen Kameraden in letzter Sekunde gerettet hat, wie schwierig es ist Kontakt zu ihrer Familie in Deutschland zu halten und wie sie sich als Frau im Einsatz durchsetzt.