Europa gemeinsam gestalten - WDR Europaforum 2019

Das WDR Europaforum ist eine eintägige Konferenz europäischer Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf europapolitischen Themen. Die 22. Ausgabe 2019 findet drei Tage vor den Europawahlen in Deutschland statt, Gastgeber ist das Auswärtige Amt in Berlin. Organisation und Durchführung haben die WDR Chefredaktion Fernsehen gemeinsam mit der Europäischen CIVIS Medienstiftung für Integration in Köln übernommen.