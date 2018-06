Europa neu denken? WDR Europaforum im Livestream

In Diskussionsrunden und Einzelinterviews mit ARD-Journalisten thematisiert die Konferenz den aktuellen Stand in Europa: Nach dem Brexit-Votum sehen sich die verbliebenen 27 EU-Staaten neuen Herausforderungen gegenüber, der Aufstieg nationalistischer, autoritärer und fremdenfeindlicher Parteien und Politiker führt Europa an einen kritischen Punkt. Die gemeinsame EU-Außen- und Sicherheitspolitik ist an die dramatischen Veränderungen in der internationalen Politik anzupassen.

COSMO Sondersendung vom Europaforum

Neben dem Live-Video-Stream vom Event sendet COSMO live aus dem Auswärtigen Amt eine Sondersendung. Zwischen 12 und 14 Uhr geht's dabei um folgende Fragen: Welche Visionen habt ihr von Europa und der EU? Das haben wir Leute auf der Straße gefragt. Ihre Antwort: gleiche Bildungschancen, soziale Gerechtigkeit, ein grünes Vorbild für den Rest der Welt oder die EU als lockerer Staatenverbund ohne Verpflichtungen.

COSMO macht den Realitätscheck: Geht eine EU nur mit Rechten aber ohne Pflichten? Wie würde sich die Union dadurch verändern? Kann die EU zum Vorreiter der grünen Wende werden? Was muss getan werden, damit die EU sich als Player in der Weltpolitik behaupten kann? Antworten liefern im Gespräch mit COSMO-Moderator Massimo Maio unter anderem Zeit-Redakteur und Buchautor Jochen Bittner sowie der österreichische Journalist Robert Misik.