Serie

Was weißt du über... Lichtverschmutzung?

Straßenlaternen, Leuchtreklamen oder Dekolichter - Kunstlicht ist überall und hat krasse Folgen für ganze Ökosysteme. In der ersten Folge unserer neuen Serie "Was weißt du über…?" sprechen wir über Lichtverschmutzung und was dagegen getan werden kann.