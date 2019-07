Es gibt aber auch Menschen, die sich in Schubladen wieder finden und das bevor sie überhaupt den Mund aufgemacht haben. Dabei ist es oft nur ein Teil der Wahrheit oder beruht auf die persönliche Einstellung. Kommt dir diese Erfahrung bekannt vor?

Hast du Lust an unserem sozialen Projekt teilzunehmen und stehst gerne vor der Kamera? Dann prüfe mit COSMO in einem Video-Experiment deine Menschenkenntnisse. Idealerweise lebst du in NRW und hast Mitte September Zeit. Die Dreharbeiten finden in Köln statt.

Erzähle uns von deinen Erfahrungen und werde Teil des Projekts!