Der "Tiger King" und exotische Wildtiere

"Tiger King" ist gerade das große Ding auf Netflix. Die Doku-Reihe zeigt das Leben von "Joe Exotic", einem Tiger-Sammler aus Oklahoma. Der US-Amerikaner hatte zeitweise rund 200 Tiger in seinem Privat-Zoo. Die Serie gibt Einblick in eine bizarre Parallelwelt und in das Milliardengeschäft mit exotischen Wildtieren. Und die Doku-Reihe hat Diskussionen ausgelöst über das Halten exotischer Tiere. Wir sprechen mit Katharina Lameter, Expertin für exotische Wildtiere bei der Organisation ProWildlife mit Sitz in München.