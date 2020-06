Der Stadtteil "Neger" in Olpe

Spätestens seit den weltweiten Black Lives Matter-Protesten stellt sich auch für Deutschland die Frage: Wie gehen wir eigentlich mit Statuen, Straßennamen, aber auch ORTSNAMEN um, die rassistisch aufgeladen sind? Hier fällt gleich ein Wort, das viele Menschen verletzt, aber das steht tatsächlich so auf offiziellen Landkarten und Ortsschildern: Olpe-Neger. Ein Dorf im Sauerland heißt so, der Name geht aber nicht zurück auf das N-Wort mit dem Schwarze diskriminiert werden. Sondern auf den Fluß im Ort. Jetzt werden Rufe laut, das Dorf umzubenennen.