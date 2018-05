14.05.2018

Stimmen der Freiheit - Lesung mit Can Dündar

In der COSMO-Lesung "Stimmen der Freiheit" sprach Can Dündar über die kommenden Wahlen in der Türkei und sein Leben im Exil. Sein Aufruf an alle Demokraten ist auch der Titel seines noch unveröffentlichten Buchs: "Tut was!" - aus dem er exklusiv für COSMO gelesen hat.