Nachhaltigkeits-Irrtümer

Cosmo: Es gibt ja jetzt überall Papiertüten statt Plastiktüten. Ist Papier wirklich nachhaltiger ist als Plastik?

Shia Su: Die Papiertüte braucht tatsächlich in der Herstellung doppelt so viel Energie und belastet dabei Luft und Wasser stärker als die Plastiktüte. Aber natürlich kann man da auch noch was drehen, indem zum Beispiel Altpapier für die Herstellung von Papiertüten verwendet wird. Die Plastiktüte ist reißfester und dadurch langlebiger. Der Vorteil der Papiertüte ist dagegen, dass sie sich in der Natur zersetzt und nicht wie Plastik unsere Umwelt noch jahrhunderte-, wenn nicht jahrtausendelang verschmutzt. Nimmt sich also nicht so viel, wie man denkt. Die beste Lösung ist natürlich Einweg ganz weg zu lassen und einfach einen Stoffbeutel, zu benutzen. Den aber immer und immer wieder, denn die sind natürlich nur umweltfreundlicher, wenn wir sie nicht wie einen Einweg-Gegenstand benutzen.

Cosmo: Schauen wir uns Verpackungen mal an. Sind Lebensmittel in Glas denn wirklich umweltfreundlicher als in einer Plastikverpackung?

Shia Su: Glas kann man unendlich oft recyceln, was schon mal ziemlich cool ist. Plastik hingegen wird in Deutschland überwiegend, also zu über 50% der sogenannten "energetischen Verwertung" zugeführt. Das ist der gut klingende Ausdruck für: Am Ende doch verbrannt. Was recycelt wird, wird in der Regel "gedowncycelt", das heißt aus dem recycelten Produkt kann nicht noch mal etwas werden, das ist dann Restmüll. Aus einer Plastikflasche wird also beispielsweise ein Pulli, der kann aber dann nicht wieder recycelt werden. Und wenn Plastik in der Natur landet, ist das natürlich sehr schädlich, Stichwort Plastik im Meer zum Beispiel. Der große Vorteil an Plastikverpackung ist allerdings, dass sie leicht ist und deshalb im Transport weniger Emissionen erzeugt. Also: Bei regionalen Produkten auf jeden Fall zu Glas statt Plastik greifen. Bei weit gereisten Dingen mal überlegen, ob man das wirklich braucht oder ob man es nicht doch im Unverpackt-Laden bekommt.

Cosmo: Was ist denn eigentlich mit Getränken in Getränkekartons?

Shia Su: Getränkekartons werden leider immer beliebter und werden auch leider als umweltfreundlich vermarktet. Das ist aber Quatsch, denn Getränkekartons bestehen aus bis zu neun verklebten Schichten und das macht sie einfach mal super schwer und aufwendig zu recyceln. Lieber Finger weg von Einweg-Verpackungen, wenn es geht.

Cosmo: Also dann doch Mehrweg-Glasflaschen?

Shia Su: Generell ist es natürlich besser, Mehrweg zu bevorzugen. Wenn schon Flaschenkind, dann am besten Getränke aus der Region in Mehrweg-Glasflaschen. Wegen der Transportemissionen, denn Glas ist schwer. Glas ist also nur unterm Strich umweltfreundlicher, wenn wir uns darin nicht Mineralwasser aus Frankreich oder Italien holen. Und sowieso: Wasser verpackt zu kaufen ist eine echte Umweltsünde, egal ob in Glas oder Plastik, Einweg oder Mehrweg. Das umweltfreundlichste Wasser kommt aus der Leitung. Und wir haben hier in Deutschland gutes Wasser! Das kommt auch noch frei Haus geliefert, ganz ohne Schleppen!

