Dreckige Kreuzfahrtschiffe

Cosmo: Shia, wieso würdest Du niemals eine Kreuzfahrt machen?

Shia Su: Weil Kreuzfahrtschiffe ganz schöne Drecksschleudern sind. Der Schadstoffausstoß eines einzigen Kreuzfahrtschiffs entspricht nämlich ungefähr dem von 400.000 Pkws – mindestens. Umgerechnet ist das also so, als ob jeder Passagier 60 Autos fahren würde. Und das ist natürlich schon eine enorme Umweltbelastung. Die Schadstoffe atmet man auf dem Schiff natürlich auch ein. Die Deutsche Lungenstiftung warnt sogar Lungenkranke davor, sich vor diesen Abgasen in Acht zu nehmen. Ich als Asthmatikerin bin also auch gesundheitlich raus.

Cosmo: Was sagt die Kreuzfahrtindustrie zu der Kritik?

Shia Su: Die fühlt sich zum Teil unfair behandelt und zeigt mit dem Finger auf die Frachtschiffe. Es gibt nämlich weltweit nur circa 300 Kreuzfahrtschiffe, aber 40.000 Handelsschiffe. Da fallen die Kreuzfahrt-Emissionen doch kaum ins Gewicht. Oder sie vergleichen die Feinstaubwerte mit Kaminöfen. Ich finde solche Argumentationsstrukturen ehrlich gesagt immer etwas problematisch. Das ist, als ob ich sagen würde: Ich habe zwar jemanden krankenhausreif geschlagen, aber der da hinten hat jemanden umgebracht. Wenn jemand etwas Schlimmeres macht als ich, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass das, was ich mache in Ordnung oder sogar gut ist. Wo die Kreuzfahrtindustrie allerdings Recht hat, ist, dass nicht alle Kreuzfahrtschiffe im gleichen Maße Umweltsünder sind und dass einige Reedereien sich bemühen, weniger umweltschädlicher zu werden.

Cosmo: Wie genau will die Kreuzfahrtindustrie grüner werden?

Shia Su: Da gibt es schon Bemühungen. Immer mehr Menschen ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig und das setzt natürlich die Branche unter Druck, man will ja im Geschäft bleiben. Flüssiges Erdgas ist jetzt der neue Trend, das nennt sich "LNG". "LNG" reduziert die Emission von Luftschadstoffen. Im August wurde das erste komplett LNG-betriebene Kreuzfahrtschiff fertiggestellt – für schlappe eine Milliarde US-Dollar. Somit kam 2018 bisher zumindest ein weniger umweltschädliches Kreuzfahrtschiff auf dem Markt. Gucken wir lieber nicht auf die anderen, die neu auf den Markt kamen.

Cosmo: Wie schätzen Umweltorganisationen das ein?

Shia Su: In Begeisterung und Jubelschreie ist wahrscheinlich niemand ausgebrochen. Der Naturschutzbund weist zum Beispiel darauf hin, dass man nicht nur auf die Schadstoffemissionen gucken kann, sondern die gesamte Lieferkette betrachten muss. Und da hat "LNG" ein Methan-Problem. Methan ist ein Treibhausgas, das schädlicher als CO2 ist. Bei "LNG" verdampft in jedem einzelnen Transportschritt Methan. Außerdem ist und bleibt auch Erdgas ein fossiler Brennstoff. Gar keine Emission gibt es in der Schifffahrt nur mit dem Segelschiff.

Stand: 16.09.2018, 15:30