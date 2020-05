Nachhaltige Haarpflege mit festem Shampoo, Haarseife und Rinse

COSMO: Shia, wie wäscht man sich die Haare müllfrei und klimafreundlich?

Shia: Da gibt es echt viele Möglichkeiten – und ich habe sie in den letzten sechs Jahren fast alle im Selbstversuch getestet. Festes Shampoo, Haarseifen, normale Seifenstücke, Roggenmehl, Heilerde, Natron und so weiter. Ich habe mir sogar ein Jahr lang meine Haare nur mit Wasser gewaschen.

COSMO: Nur mit Wasser?

Shia: Ja, die Methode heißt "water only". Sie kann seltsamerweise funktionieren – aber bei mir war das einfach ziemlich unberechenbar. In dem Jahr hatte ich die besten "Hair Days" meines Lebens, wo meine Haare einfach perfekt lagen und mega gesund und glänzend waren. Aber manchmal waren sie auch einfach nicht zu bändigen. Deswegen habe ich damit wieder aufgehört.

COSMO: Was funktioniert denn gut?

Shia: Ein guter Anfang sind festes Shampoo oder Haarseifen. Festes Shampoo ist im Grunde genommen Shampoo in fester Form, also auch von den Inhaltsstoffen her. Die sehen aus wie Seifenstücke. Haarseifen sind richtige Seifen – also verseiftes Öl – die von den Inhaltsstoffen her auf die Bedürfnisse von Kopfhaut und Haar angepasst sind. So sparst du Plastikmüll und Emissionen, weil natürlich der Wasseranteil wegfällt, der beim Transport unnötige CO2-Emissionen verursacht.

Beides könnt ihr in Bio- oder Unverpackt-Läden ganz ohne Verpackung kaufen. Die benutzt ihr wie Shampoo, nur dass man es halt auf dem nassen Haar noch aufschäumen muss. So ein Stück ist übrigens super ergiebig! Ich bin mit beiden echt immer super klargekommen, wobei die nicht ganz meine persönlichen Favoriten sind.

COSMO: Was ist dein persönlicher Favorit?

Shia: Ich schwöre ja auf Roggenmehl! Genau, Mehl! Keine Angst, es verstopf nicht den Abfluss, solange ihr ein Haarsieb verwendet, was ihr eurem Abfluss zuliebe sowieso machen solltet. Ich rühre das Roggenmehl einfach mit Wasser zu einer dünnflüssigen Paste, mache mir meine Haare nass und verteile die Paste auf der Kopfhaut und dann im restlichen Haar.

Weil die Paste so pflegend ist, schmiere ich mir davon auch was ins Gesicht. Das ist nämlich auch eine super Gesichtsmaske. Dann abspülen. Achja, kein Vollkorn-Roggenmehl dafür benutzen! Das lässt sich schlecht ausspülen. Genauso auf keinen Fall mit einer anderen Mehlsorte austauschen!

COSMO: Zum Thema Zero Waste Haarpflege hast du ja auch für uns ein Video gemacht:

Eine Hörerin hat auf Instagram gefragt: "Ich wollte umsteigen, aber nach einer gewissen Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich die Seife nicht richtig aus dem Haar entfernen konnte. Es war dann wie Schuppen." Hast du da Tipps?

Shia: Das liegt meistens am harten Wasser. Eine saure Rinse hilft da meistens Wunder. Einfach einen Esslöffel Apfelessig mit einer Tasse Wasser vermischen und über die frisch gewaschenene Haare gießen. Die Haare werden sofort spürbar weicher. Kurz einwirken lassen und dann gut ausspülen. Wenn ihr besonders hartes Wasser habt, kann es auch sein, dass ihr etwas mehr Essig braucht.