Seit Sommer fahren auf dem Schiff unter norwegischer Flagge, die SOS Mediteranee und Ärzte ohne Grenzen mit. Ihre Mission ist es, Geflüchtete in Seenot zu retten. Die Ocean Viking ist ein komplett ausgestattet Rettungsschiff, das mit einer Fahrt ungefähr 300 Menschen retten kann. An Bord gibt es eine Unterbringung für Frauen und Kinder und eine Klinik, in der medizinische Notfälle behandelt werden können. Welcher Hafen die Menschen am Ende aufnehmen wird, ist allerdings unklar. Vor allem, seit Italien die Verantwortung für die Koordination von Rettungen an Libyen abgegeben hat.

Wie läuft die Rettung auf so einem Schiff ab? Wie gestaltet sich der Alltag? Aber vor allem: Was macht das mit Nele? All das erfährt ihr in ihrem ganz persönlichen Logbuch.