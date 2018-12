Tatsächlich sind diese zwei Staaten enger verbunden, als man denkt. Nicht nur weil Libyen gerade mehrere Dutzend Millionen Euro von der EU (und damit auch Deutschland) erhält, um in der Wüste und auf dem Mittelmeer Flüchtlinge vom Weg nach Europa abzuhalten. Sondern auch, weil in der libyschen Politik immer noch über ein Projekt diskutiert wird, das eigentlich sowohl tausenden libyschen Patienten als auch deutschen Krankenhäusern helfen sollte, am Ende aber vor allem Scherben hinterließ.

Die ehemalige libysche Gesundheitsministerin Fatima Hamroush wirft deutschen Kliniken explizit vor: Sie hätten libysche Patienten zu teuer abgerechnet und sich auf Kosten eines Bürgerkriegslandes bereichert.