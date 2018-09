Seit eineinhalb Jahren fahre ich in Düsseldorf an einer Unterkunft für Geflüchtete vorbei. Ich blicke in den Innenhof, sehe Menschen dort verweilen. Die Kinder spielen, fahren Fahrrad, andere schleppen ihre Einkäufe in schweren Discounter-Tüten in ihr Heim. Ich habe mich gefragt, was das für Menschen sind. Warum sind sie geflohen? Und wie fühlt es sich wohl an, hinter diesem Zaun eingesperrt zu sein?