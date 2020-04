Ghana: Eine bessere Zukunft durch Digitalisierung?

Mobile Money in Ghana: Banking per SMS

"Mobile Money" gilt als digitaler Durchbruch, Made in Africa. Das SMS-Banking-System gibt es inzwischen in verschiedenen Ländern des Kontinents. Handyanbieter bieten den Menschen eine Art digitales Bankkonto. Wer Geld überweisen will, kann den Auftrag einfach per SMS tätigen. Ideal für viele Menschen in Afrika – denn vergleichsweise wenige haben ein klassisches Bankkonto, viele aber ein Handy. Aber zu 100% sicher ist das System nicht. Wie mit "Mobile Money" in Ghana immer wieder betrogen wird, hat COSMO-Reporter Roland ebenfalls in Accra erfahren.