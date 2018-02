JETZT LIVE - #FreeDeniz: "Wir sind ja nicht zum Spaß hier" - Die Lesung

Auf eine Anklage der türkischen Justiz wartet Yücel bis heute vergeblich. Erst Monate nach seiner Verhaftung erfuhr er die Gründe für seine Festnahme: angebliche Terror-Propaganda und Volksverhetzung. Anlass genug für den Freundeskreis #FreeDeniz, mit unterschiedlichen Aktionen immer wieder auf seine Situation und die von vielen anderen Inhaftierten in der Türkei aufmerksam zu machen.

So auch heute Abend in Berlin: Auf der Gala zur Veröffentlichung von Deniz Yücels neuem Buch "Wir sind ja nicht zum Spaß hier" lesen prominente Musiker, Schauspieler und Moderatoren wie Herbert Grönemeyer, Hanna Schygulla, Mark Waschke, Gustav Seibt, Aynur Doğan, Igor Levit, Thees Uhlmann oder Anne Will Texte von Deniz Yücel, die seine langjährige Weggefährtin und Journalistin Doris Akrap zusammengestellt hat. Ab 22 Uhr legt Andi Thoma von der Band Mouse on Mars auf.

Mit der Übertragung der Gala setzt der Sender ein Zeichen für Meinungsfreiheit - ein Thema, dem auch die aktuelle Themenwoche gewidmet wird. Schon 2017 haben auf einer gemeinsamen Lesung des Freundeskreis #FreeDeniz und COSMO namhafte Prominente wie Olli Dittrich, Oliver Welke oder Thomas Gottschalk Texte von Yücel vorgelesen.