Ein Jahr russischer Überfall auf die Ukraine

Wir sprechen mit Politiker:innen aus Russland, um einen Eindruck davon zu bekommen, was der Krieg mit den Menschen, mit dem Land dort gemacht hat. Kurzum: Nach einem Jahr des russischen Überfalls auf die Ukraine wird greifbar, was Bundeskanzler Olaf Scholz gemeint hat, als er von einer "Zeitenwende" sprach. Dieser Krieg, dieser beispiellose Akt der Aggression, hat unser aller Leben in Europa für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verändert. Diese Schwerpunktwoche bei uns in COSMO ist ein Versuch, dies an Beispielen, an Schicksalen und an einzelnen Menschen deutlich zu machen.