FreeThemAll: COSMO streamt Lesung mit Deniz Yücel

Nach einem Jahr und zwei Tagen wurde der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Istanbul aus der Haft entlassen. Seine Verhandlung steht noch aus und bis heute ist unklar, was ihm genau vorgeworfen wird.

Zurück in Deutschland wird Yücel am 24. März zum ersten Mal in Berlin öffentlich auftreten. Im Festsaal Kreuzberg berichtet Yücel über seine Erfahrung im türkischen Gefängnis. Interviewt wird er dabei von taz-Journalistin Doris Akrap. Sie ist nicht nur eine langjährige Freundin, sondern auch Mitinitatorin des Freundeskreises #FreeDeniz, der in den vergangenen Monaten immer wieder auf die Lage Yücels aufmerksam gemacht hat.

Jetzt geht es den Initiatoren darum, mit #FreeThemAll auf die Situation von mehr als 150 weiteren inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei aufmerksam zu machen. Dazu wird Deniz Yücel an dem Abend aus seinem Buch „Wird sind ja nicht zum Spaß hier“ vorlesen, eine Zusammenstellung aus journalistischen Texten, die vor und während der Haft entstanden sind.

COSMO hat bereits zwei #FreeDeniz-Lesungen als Video-Livestream übertragen. Jetzt in Runde drei steht Deniz Yücel endlich selbst auf der Bühne. Samstag, 24. März 2018 ab 20:00 Uhr live auf cosmoradio.de und über den Facebook-Account von COSMO.

Rückblick: #FreeDeniz: COSMO-Lesung 2018 "Wir sind ja nicht zum Spaß hier"

Genau ein Jahr nach der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel haben Prominente wie Herbert Grönemeyer und "Tatort"-Kommissar Mark Waschke aus dessen neuem Buch gelesen - COSMO hat das Event aus Berlin im Video-Livestream übertragen. Auf der Gala zur Veröffentlichung von Deniz Yücels neuem Buch "Wir sind ja nicht zum Spaß hier" haben prominente Musiker, Schauspieler und Moderatoren wie Herbert Grönemeyer, Hanna Schygulla, Mark Waschke, Gustav Seibt oder Anne Will Texte von Deniz Yücel vorgelesen, Thees Uhlmann, Igor Levit und Aynur Doğan den Abend musikalisch begleitet.