Ist die Bundestagswahl sicher?

Ja, ist sie. In internationalen Untersuchungen zur Wahlsicherheit ist Deutschland immer ganz vorne mit dabei.

Aber wie sicher ist das, dass die Wahlen sicher sind?

Das Geniale ist: Deutschlands Wahlen sind so sicher, weil wir bei der Digitalisierung komplett versagt haben. Die Stimmabgabe ist analog auf analogen amtlichen Stimmzettel, die dann analog gezählt werden.

Da kann gar nicht gehackt werden.

Aber kann bei der Stimmzählung nicht auch so betrogen werden?

Nur, wenn man sich sehr viel Mühe gibt. Bei der Auszählung gilt das Mehr-Augen-Prinzip, es gibt Kontrollzählungen und jeder Schritt muss dokumentiert werden. Außerdem ist die Auszählung öffentlich. Wer also nichts Besseres zu tun hat, kann jederzeit vorbeischauen.

Und wenn es trotzdem jemand schafft?

In einem Wahlbüro ein paar Stimmzettel zu manipulieren, würde ja nicht mal eine Nachkommastelle im Wahlergebnis ausmachen. Dafür bis zu fünf Jahre Gefängnis riskieren? Wegen Wahlfälschung? Da muss man schon viel Leidenschaft mitbringen.

Gefährlicher sind da noch Organisationsprobleme. Zum Beispiel wenn man seine Stadt am Wahltag mit einem Marathon lahmlegt und vergisst, genug Stimmzettel zu drucken wie bei der letzten Wahl in Berlin.

Und was ist mit der Briefwahl? Ist die auch so sicher?

Die sehen Expertinnen und Experten tatsächlich kritischer: Hier kann nämlich niemand garantieren, dass die wählende Person wirklich allein und geheim ihre Entscheidung getroffen hat.

Dass Wahlbriefe auf dem Weg zur Urne manipuliert werden, ist zwar theoretisch denkbar – aber auch recht mühselig. Jeden Wahlbrief aufmachen. Nachgucken, ob die richtige Partei angekreuzt ist. Dann wieder zukleben, so dass niemand es merkt?

Aber was ist mit Desinformation vor der Wahl?

Die ist ein echtes Problem. Vor allem Russland versucht so, die Wahl zu beeinflussen. Zum Beispiel, in dem Fake-Nachrichtenseiten erfundene Storys verbreiten: "Annalena Baerbock trifft sich mit einem Gigolo" oder so was. Einmal in Social Media, ist das dann in Umlauf.

Was kann man dagegen tun?

Also Privatperson vor allem eins: Nicht alles glauben, was im Netz steht. Vor allem nicht, dass unsere Wahlen manipuliert seien. Wenn unsere Köpfe genauso un-hackbar sind wie die Wahlzettel –

dann kanns losgehen.