Sieben Jahre nach "Anruf aus Damaskus"

Ahmad, Deine Eltern und Geschwister sind noch in Syrien. Ist der Stadtteil, in dem sie leben, sicher?

Es gibt keinen sicheren Stadtteil, meine Eltern sorgen sich sehr, wenn meine Schwester zur Uni geht, denn auch die sogenannten „sicheren Plätze“, die durch das Regime kontrolliert werden, sind durch Raketen bedroht. Auch der Norden Damaskus, wo meine Eltern leben. Und deswegen leben alle Leute seit sieben Jahren in einem Albtraum, sie haben keine ruhigen Tage, gar nicht, die Leute sind nicht sicher in ihren Wohnungen, denn es kann immer sein, dass eine Rakete oder eine Bombe einschlägt.

Du bist 2012 nach Deutschland gekommen und dachtest, Du bleibst nicht lange, vielleicht ein Jahr. Wie ist es für Dich, nicht zu wissen, ob und wann Du zurück nach Syrien kannst?

Eigentlich frage ich mich diese Frage jeden Tag. Und das bleibt in meinem Kopf. Ich habe nie geglaubt, dass - wie es passiert ist - ich nicht nach Syrien zurückkehren kann. Du hast mich gefragt, wie ich mich fühle. Eigentlich, ich sage das ganz ehrlich, fühle ich mich verloren.

Hast Du das Gefühl, Deine Familie im Stich gelassen zu haben?

Ich kann nicht sagen, dass ich sie im Stich gelassen habe, denn die Situation in Syrien ist für alle Menschen schlecht. Ich würde gerne meiner Familie helfen. Damit meine ich nicht, dass sie nach Deutschland als Flüchtlinge kommen sollen, sondern, dass meine Eltern vom Krieg rauskommen. Denn ich habe immer im Kopf, die ganze Zeit, 24 Stunden, ich habe Angst vor den Nachrichten, den Mitteilungen auf meinem Handy. Jede Mitteilung macht mir Stress. Weißt du? Wenn ich eine Mitteilung auf meinem Handy habe, dann steigt mein Blutdruck, dann muss ich die Mitteilung öffnen und einer von meinen Freunden sagt mir "Hallo". Dann sage ich "Gott sei Dank, es ist noch nichts passiert."

Als wir 2012 die Serie Anruf aus Damaskus mit Dir gemacht haben, hast Du Dir jemals vorstellen können, dass der Krieg in Syrien ein solches Ausmaß annimmt?



Nein, gar nicht. Als ich in Damaskus war, habe ich gedacht, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe immer jeden Tag gesagt, ja schlimmer geht es nicht. Weil es sehr schlimm war. Es reicht mir zum Beispiel, wenn ich einen toten Menschen auf der Straße sehe. Wenn man eine Fassbombe sieht, die ein Gebäude bombardiert und das ganze Gebäude auf die Straße fällt und wenn ein Kind einen Arm oder eine Hand verloren hat, oder von einem Kind nichts mehr bleibt... Das passiert seit sieben Jahren. Und was mit Syrien passiert, das macht die Menschen sprachlos.