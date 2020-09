Die türkische Regierung hatte angekündigt Flüchtlinge nicht mehr daran zu hindern über die Grenze nach Europa zu gehen und sogar Bus-Konvois zur Grenze organisiert.

Tagelang war die Situation an der Grenze außer Kontrolle und es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen. Dabei sollen mindestens zwei Menschen erschossen worden sein.

Einer von ihnen ist der Syrer Mohammad Arab. Alles deutet daraufhin, dass der Schuss von griechischer Seite kam. Der Fall bekam nur wenig mediale Aufmerksamkeit und es wurde wurde keine Untersuchung veranlasst. Nur die Verwandten des Verstorbenen und eine griechische NGO haben sich an die Justiz gewandt. Die Verfahren laufen. COSMO begleitet den Fall, will mehr Aufmerksamkeit darauf richten und hoffentlich auch erfahren, was an der Grenze passiert ist und wie es dazu kommen konnte.

In der Reihe COSMO an der Grenze schauen wir regelmäßig hin, berichten über neue Erkenntnisse, sprechen mit Zeugen, Anwälten, Verwandten und anderen.