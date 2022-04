Mit COSMO zu Selah Sue nach Brüssel

Stand: 05.04.2022, 10:34 Uhr

Die Soul-Queen aus Belgien ist zurück! Mit ihrem neuen Album "Persona" geht Selah Sue auf Tour: Endlich wieder Live-Feeling in vollen Konzerthallen. Und COSMO hilft euch, Danke zu sagen: Bei dieser einen Person, die euch durch die spaßbefreiten letzten zwei Jahre gebracht hat. Eurem Lieblingsmensch und euch spendieren wir einen Trip zum Selah Sue-Konzert am 27. April in Brüssel –inklusive Anreise aus NRW mit dem Thalys und einer Nacht im B&B Hotel Brussels Centre Louise.