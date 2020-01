Cities - Morondava

Reisetipp: Morondava - eine madagassische Stadt geht leise unter

Von Sira Thierij

Zwei Hauptstraßen, ein Krankenhaus und unzählige Häuser – all das hat der Ozean in Morondava schon verschluckt. Vom Leuchtturm ragt nur noch die Spitze aus dem Meer. Die Küstenstadt im Westen Madagaskars könnte es so bald nicht mehr geben. Dabei ist sie ein Highlight für die Besucher der Insel.