Regen in der Installation "Storm House"

Bei fast 30 Grad und Sonne fahren wir auf der Insel Teshima eine steile Straße bergauf zu einer von außen typisch japanischen Berghütte aus Holz mit quadratischen Fenstern und Schiebetüren. In der Hütte ändert sich das Szenario: Es ist eiskalt. An den Fenstern strömt Regen herunter, es blitzt, donnert und zieht. Die kanadischen Künstlern Janet Cardiff und George Bures Miller versetzen die Besucher in ihrem "Storm House" in die Situation der Inselbewohner, die Unwetter in ihren Hütten so erleben. Der Sound ist eindrucksvoll. Die beiden Künstler haben Originalklänge von einem Gewitter aufgenommen und die Lautsprecher dann so angeordnet, dass der Eindruck eines echten dreidimensionalen Klangraumes entsteht.

Verfallene Häuser auf den japanischen Inseln

Auf insgesamt zwölf Inseln im Seto-Binnenmeer stellen in diesem Jahr Künstler aus der ganzen Welt aus. Die Triennale findet bewusst nicht in Tokio oder Kyoto statt. Das Ganze hat einen politischen Hintergrund: Die Organisatoren wollen junge Leute auf die Inseln holen und so dem demographischen Wandel entgegenwirken. Auf den Inseln leben immer weniger Menschen, die Häuser stehen leer und ganze Straßenzüge verfallen.



Das sind Folgen des demografischen Wandels. In Japan gab es im vergangenen Jahr so wenige Geburten wie seit den 70er-Jahren nicht mehr. Mehr als ein Viertel der Japaner sind mittlerweile über 65 Jahre alt – und das merkt man besonders in ländlichen Regionen.

Der 53-jährige Hideo Matsuuchi besitzt auf seiner Heimatinsel Megijima seit über zehn Jahren ein Cafe. Er erzählt über seine Insel: "Hier bei uns gibt es fast nur noch alte Menschen, die jungen ziehen alle weg in die Großstädte, spätestens für Jobs. Es gibt nur noch zwei Kinder auf der Insel. Die Schule wurde geschlossen und die Kinder müssen mit der Fähre nach Takamatsu fahren, um in die Schule zu gehen."

Inselbewohner Hideo Matsuuchi

Die Veranstalter der Seouchi Triennale wollen junge, kunstinteressiert Leute auf die Inseln holen und mit Einheimischen wie Hideo Matsuuchi verknüpfen. Bei Hideo Matsuuchi kommt das gut an. Seit der Setouchi Triennale hat er in seinem Cafe mehr Kunden. Lösen werde die Triennale das Problem aber nicht, denn damit sich die Situation dauerhaft verbessert, müssten junge Leute sich wirklich dazu entscheiden, auf der Insel zu leben. Und dafür müsste sich strukturell erstmal einiges ändern, so Hideo. Ein erster Stritt wäre für ihn eine Fähre, die öfter als zwei Mal täglich ans Festland fährt.