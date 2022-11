Ein Wellness-Luxus-Spa-Resort auf Hawaii, das sich nur die Reichsten der Reichen leisten können. Das war der Ort, an dem die Satire-Serie "The White Lotus" genau jene reichsten Menschen auseinander genommen hat und sich mit bitterbösem Humor über sie lustig gemacht hat. Glücklicherweise versuchen die Macher:innen die Geschichte der ersten Staffel nicht weiterzuerzählen, sondern lassen nur eine der Figuren (die großartig Jennifer Cooldidge als nervende crazy Lady Tanya McQuoid) in der zweiten Staffel in eine andere Niederlassung der internationalen 5-Sterne-Hotelkette "White Lotus" auf der italienischen Insel Sizilien reisen.

Aber genauso wie in der ersten Staffel beginnt auch die zweite Staffel mit dem Tod. Die Hotel-Managerin flucht sowieso ununterbrochen ihre Angestellten zurecht. Jetzt ist sie quasi außer sich, weil der Angestellte Rocco ihr nicht nur von einem Toten berichten, sondern gleich von mehreren.

Die zweite Staffel schaut also noch tiefer in das Drama und die Abgründe der reichsten ein Prozent der Welt. Der Blick weitet sich auch insofern, als dass nicht mehr nur US-Amerikaner auseinander genommen werden, sondern auch Europäer.

In der ersten Staffel haben sich die Hotelgäste und Angestellten untereinander und gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht. Ganz ähnlich macht es die zweite Staffel, nur dass noch Menschen aus dem Ort selbst hinzukommen. Die zwei jungen Frauen Lucia und Mia lassen es sich beispielsweise auf Kosten eines der Hotelgäste gut gehen - gegen Sex. Aber anders, als oft genug gesehen, geht es ihnen blendend damit und sie sind sich ihrer Rolle innerhalb des verlogenen Systems sehr wohl bewußt. Sie nutzen es sogar ganz bewußt zu ihren Gunsten aus, wie sie der Hotelmanagerin verklickern.

Lucia sagt der Hotelmanagerin, dass sie doch auch eine Businessfrau sei und genau wisse, dass Hotels wie diese dafür gebaut würden, um Frauen wie sie auszunutzen - sie solle nicht so naiv sein. So lachst du quasi über die Neurosen, Macken und unterirdischen Haltungen jeder der Figuren und siehst gleichzeitig die bittere Realität, auf die sich die Serie bezieht.

Natürlich ist das Licht, die wunderbare Kulisse des Meeres, die Architektur und die Kleidung der Menschen geprägt von Sizilien. Alles ist getränkt von La Dolce Vita, dem italienischen Traum. Jede der Figuren hat auch wider Seiten, in denen du dich auch selbst erkennen, sogar identifizieren kannst. Das macht die Satire auch so gut - sie macht Spaß, tut weh und seziert mit spitzen Humor alle Ismen: Sexismus, Rassismus und Klassismus - und das mit einem klugen Spannungsbogen, weil du natürlich wissen willst, wer denn jetzt alles sterben wird. "The White Lotus" die HBO-Satire-Serie jetzt zu sehen auf Sky. Mehr Serientipps hört ihr im COSMO Serienpodcast Glotz und Gloria.