Passend zum Titel kommt es nicht auf der High School Reunion, dem Klassentreffen selbst, sondern auf der Party danach zu dem Todesfall. Die Party findet statt bei Xavier. Der war während der High School ein nerdiger Ska-Musiker, nicht besonders beliebt, ist jetzt aber ein weltberühmter Influencer und Popstar - und tot. Er ist die Klippen an seiner Luxusvilla in Kalifornien heruntergefallen, wo die Ermittlerin Danner mit ihrem Kollegen auftaucht.

Danner möchte mit jedem der Anwesenden sprechen, wissend, dass wir alle unseren eigenen Film fahren und die Wahrheit sich aus diesen Puzzlestücken zusammen setzen lässt. Das ist auch gleichzeitig, wie die Serie funktioniert: Jede Folge erzählt die Ereignisse aus der Perspektive einer der Charaktere. An sich für eine Serie nichts ungewöhnliches - aber jede Folge von "The Afterparty" hat zusätzlich ein eigenes Genre. Crime Comedy ist also quasi das Obergenre und jede Folge nutzt dann noch zusätzlich den Look und Erzählmotive aus anderen Genres.

Beispielsweise ist die Folge aus Sicht der depressiven Künstlerin Chelsea wie ein Mystery-Drama erzählt, was zu ihrem Charakter passt, weil sie zu viel grübelt und auch ein bisschen paranoid ist. So tauchen wir einerseits in das Seelenleben der einzelnen Charaktere ein und gleichzeitig kommentiert die Serie andere Serien und Filme ironisch, was sehr lustig ist und super funktioniert.

"The Afterparty" ist sehr gut geschrieben: Wir erfahren im Laufe der Folgen zwar alles über die Verwicklungen der Charaktere, wer mit wem was hatte und warum alle potenziell als Mörder von Xavier in Frage kommen oder er sich vielleicht sogar selbst umgebracht hat - aber die Spannung, wer es war, hält sich bis zum Schluss. Außerdem sind die vielen Genrezitate und das Figurenensemble so gut, dass ich keine Lieblingsfigur oder -folgen wählen könnte. Ganz selten hat die Serie Längen - aber trotzdem finde ich, solltet ihr "The Afterparty" nicht verpassen. Zu sehen ab heute auf AppleTV+. Mehr Serienempfehlungen in unserem Serienpodcast "Glotz und Gloria".