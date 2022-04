Bisher tauchte RTL+ selten hier auf. Jetzt hat die Streamingplattform von RTL aber gleich mehrere internationale Serien ins Programm genommen, die zu empfehlen sind. Die High School Serie "Generation" beispielsweise, oder "Starstruck". In Großbritannien ist letztere ein richtiger Hit geworden und ist bereits für eine zweite Staffel bestätigt. "Starstruck" handelt von der Endzwanziger Neuseeländerin Jessie, die in London lebt. Die Rom-Com hat erfrischenden Witz, was vor allem an der Hauptdarstellerin und Erfinderin der Serie liegt: Rose Matafeo.

Matafeo spielt Jessie, die ein ziemlich normales Leben lebt: Sie wohnt mit einer Freundin in einer WG, arbeitet an der Kasse eines Kinos und ist an einem Neujahrsabend eher frustriert als in Feierlaune. Ihrer Freundin zuliebe kommt sie dennoch mit auf eine Party und landet ziemlich betrunken mit einem Typen im Bett. Am nächsten Morgen ist sie völlig geschockt, als sie realisiert, wer dieser Typ ist. Jessie hat Tom nicht wirklich ernst genommen, als er ihr auf der Party erzählt hat, dass er Schauspieler ist. Mit klarem Kopf realisiert sie, dass er ein berühmte Filmstar ist und nicht irgendein erfolgloser Möchtegernschauspieler.

Nicht gerade die beste Voraussetzung für ein zweites Date, aber Tom hat trotz der etwas langen Leitung von Jessie weiterhin Interesse. Er besucht sie im Kino und die beiden landen wieder im Bett, aber Jessie hat ihre Schwierigkeiten damit klar zu kommen, dass Tom so berühmt ist. Paparazzi lauern vor seiner Tür, Zeitungen schreiben über ihn, Passanten auf der Straße wollen Selfies mit ihm machen. Jessies Dilemma: Sie findet Tom heiß, verbringt gerne Zeit mit ihm, es ist aber anstrengend mit einem Filmstar zu tun zu haben.

Rose Matafeo, die die Jessie spielt, ist richtig gut, war auch schon vor "Starstruck" ziemlich erfolgreich, hat Preise gewonnen wie den Edinburgh Comedy Award - einer der renommiertesten Preise in Großbritannien und ist damit die erste Woman of Colour, die den Preis gewonnen hat. Ihr bissig-selbstironischer Humor funktioniert auch in der Rom-Com-Serie "Starstruck" total gut: Leichtfüssig und kurzweilig.