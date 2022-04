Über Alkoholismus zu lachen ist vermutlich so einfach und schwer wie über den Tod zu lachen. Die Tragödie, die Trauer, das Drama sind genauso Teil davon wie das Absurde oder das unfreiwillig Komische. Gerade könnt ihr "Single Drunk Female" auf Disney+ sehen, eine Dramedy über Alkoholsucht.

Was macht nüchtern Spaß?

Sam lebt eigentlich in New York und arbeitet bei einer hippen Internetwerbebutze bis zu dem Tag, an dem sie ihrem Boss mit dem Telefonhörer eine herunterhaut. Dabei will er eigentlich nur, dass sie heim geht, weil sie schon wieder betrunken ist. Sam fliegt also raus, verliert ihre Wohnung, zieht zurück in ihre Heimatstadt zu ihrer Ma. Um nach der Anzeige von ihrem Ex-Boss nicht im Gefängnis zu landen, muss sie Sozialstunden leisten und zu den Anonymen Alkoholiker gehen. Ein harter Neustart für die 28-jährige, die keine Ahnung mehr hat, was nüchtern überhaupt Spaß macht.

12-Schritte-Programm gegen Alkoholismus

Sam gerät immer wieder in Situationen, in denen sie so gerne ihren Frust wegtrinken würde. Aber die Serie lebt nicht davon, dass sie betrunken irgendwelchen Scheiß baut und wir über sie lachen - das passiert auch, aber wenig. Vielmehr lachen ihre neuen, alten Freunde und sie selbst über sich und ihre beschissene Situation - auf liebevolle, schonungslose Art. Sam baut auch nüchtern jede Menge Mist, wenn sie sich zum Beispiel im Supermarktregal versteckt, um ein Nickerchen zu machen, statt zu arbeiten. Ganz nebenbei erfährst du wie es ist, alkoholkrank zu sein und das 12-Schritte-Programm gegen Alkoholismus zu durchlaufen.

Mehr Comedy als Drama

Die Serie ist sehr leichtfüßig - im echten Leben ist Alkoholsucht weniger lustig und viel tragischer. Hier und da hätte den Nebenfiguren und den Beziehungen etwas mehr Tiefe gut getan, aber der Hauptdarstellerin Sofia Black-D’Elia kann ich so gut folgen, dass ich die Serie echt empfehlen kann. Sie ist mehr Comedy als Drama, kompakt und schnell erzählt - und gerade bei so einem weit verbreiteten und unterschätzen Leiden, eine kluge erste Staffel.