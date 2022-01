Es ist eines der wichtigsten Festivals für Nachwuchsfilmemacher und -Filmemacherinnen: das Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Pandemiebedingt könnt ihr die Filme auch digital sehen. Mein Tipp ist der Film "Ladybitch", der um den begehrten Nachwuchsfilmpreis im Wettbewerb läuft.

Wie viele andere ist "Ladybitch" eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation, was sich wie ein roter Faden durch das Festivalprogramm zieht. Natürlich werden die Filme für die Wettbewerbe dann klar eingeordnet. "Ladybitch" läuft im Spielfilm-Wettbewerb, ist aber eine Mockumentary, tut also so, als sei sie eine Dokumentation. Darin geht es um die junge Schauspielerin Ella, die die Hauptrolle der Lulu in einem Theaterstück über toxische Männlichkeit und Sexismus spielt und von einem Kamerateam begleitet wird. Der Regisseur des Stücks "Meine Lulu" Franz Kramer wird im Laufe des Stücks dann ziemlich übergriffig.

Am Anfang sind die Übergriffe noch ziemlich subtil, man merkt hier und da unangenehme Zwischentöne. Mal beschwert sich Ella über den tiefen Ausschnitt, den sie tragen soll und die Kostümbildnerin betont, dass der Regisseur das aber gerne so hätte. Andere, die schon mit ihm zusammen gearbeitet haben, erwähnen, dass er schwierig sei oder deuten an, dass viele Gerüchte im Umlauf sind.

Der Film kommentiert die tatsächlichen Sexismus-Vorwürfe, die es auch an Berliner Theaterbühnen gegeben hat sehr deutlich. Ursprünglich ist die Mockumentary auch als Theaterstück am Ballhaus Ost in Berlin inszeniert worden, kommt also aus der Szene selbst Der Einblick ist erschreckend realistisch, gerade weil der Film vermutlich viel näher an der Realität dran ist, als jede echte Dokumentation das sein könnte.