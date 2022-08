"Kleo" - Stasi-Killerin als Superantiheldin

"Kleo" heißt die Serie und läßt sich inhaltlich aber zum Glück trotzdem gut zusammenfassen: Kleo ist eine Stasi-Killerin, kein Scherz, die gab es wirklich, so haben es die Macher der Serie recherchiert. Eine Geheimagentin, die Morde für die Regierung ausführt. Sie ist aber nicht irgendeine Stasi-Killerin, sondern die Beste.

Bei ihrem ersten Mord, den wir sehen, beschreibt sie im Anschluss ein Polizist so: "Sie saß direkt neben mir. Weiblich, ungefähr 1,65 m groß, Mitte, Ende 20, sehr attraktiv, ziemlich gut trainierter Körper, so ein entschlossener Gang und ein Blick. Wie so ein …Tiger." Spätestens da musste ich laut lachen und das passiert wirklich häufiger, weil die Serie an vielen Stellen völlig überzeichnet ist, fast schon absurd und das ganz bewusst. Kleo ist eine Superheldinnen-Comic-Verfilmung ohne dass es ein Comic dazu als Vorlage gibt, also alles reale Schauspielenden, die aber eben manchmal wie Comicfiguren agieren.

In einer meiner Lieblingsszenen, in der Kleo eine Frau an einem Kleiderhaken an der Wand aufhängt und so umbringt, tanzt sie vorher durch den Büroraum, das Licht strahlt warm durch die Fenster und die Farben sind ganz knallig bunt - da musste ich an die Killerin Villanelle aus der Serie "Killing Eve" denken. Oder in einer anderen Szene kämpft Kleo in einer ausgefeilten Kampf-Choreographie mit einer Gegnerin und trägt dabei ein gelbes Oberteil mit Streifen, da musste ich sofort an Uma Thurmann in "Kill Bill" denken. Diese Referenzen, die sind natürlich Absicht, aber Kleo ist schon eine ganz eigene Geschichte, die aber zum Teil auf wahren Begebenheiten beruht, sagt Bob Konrad, der die Serie miterfunden hat: " Oftmals ist die Realität verrückter als man sich ausdenken kann. Viele Dinge, wie Kleo tötet, wurden tatsächlich trainiert und ausprobiert und man kann sich da so Dinge herausnehmen, die glaubt man dann nicht. Aber es wurde drüber nachgedacht und zumindest ausprobiert ."

Die überzeichneten Figuren, Kostüme, Requisiten und Szenen, mischen sich mit absurd aber realen Momenten und der Ton der Serie schwankt zwischen brutal, grausam, schmerzhaft bis zu lustig, leicht und sogar romantisch. Vermutlich werden manche Zuschauende nicht immer bei der Überzeichnung mitgehen, aber ich finde die Serie unglaublich gut. In manche Figuren habe ich mich richtig verliebt, wie Techno Thilo, ein verstrahlter Technofan aus dem Westen oder der süß-sanfte vercheckte Gegenspieler von Kleo, der Polizist Sven. Das Autoren- und Showrunnerteam Bob Konrad, Richard Kropf und Hanno Hackfort, haben echt wieder ein gelungene Serie erschaffen. KLEO könnt ihr ab heute bei Netflix sehen und mehr Seriengespräche hört ihr in Glotz und Gloria, dem Serienpodcast von COSMO.