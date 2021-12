In "Operation Hyakinthos" begleiten wir den jungen Polizisten Robert (Tomasz Ziętek) im Warschau der 80er Jahre. Robert und sein Kollege Wojtek (Tomasz Schuchardt) werden auf einen Mordfall angesetzt: Ein wohlhabender Mann wurde erstochen im Park aufgefunden. Als sich die beiden in der Villa des Opfers umschauen, finden sie homo-erotisches Videomaterial - offenbar ein Fall für die Operation Hyazinth.

Wahre Staatskampagne gegen Schwule in Polen

Hier beruht der Film auf wahren Begebenheiten: "Hyazinthe" war in Polen eine abwertende Bezeichnung für Schwule. Und "Operation Hyazinthe" steht für die konzertierte staatliche Verfolgung Schwuler zwischen 1985 und 87. Die Sicherheitsdienste schikanierten Schwule mit Razzien, verhafteten sie gewaltsam, fragten sie aus und legten die sogenannten "rosa Akten" über sie an, mit denen sie sie unter Druck setzten. Gut 11.000 Menschen wurden damals erfasst. Bis heute ist unklar, was mit einem Großteil dieser Akten passiert ist.

Die Spur führt in die eigenen Reihen

Roberts Kollege und sein Vorgesetzter scheinen es mit der Ermittlung in dem Mordfall nicht besonders ernst zu meinen, es soll einfach schnell ein Schuldiger her. Und als sich die beiden mit einer offensichtlich unlogischen Erklärung zufrieden geben, fängt Robert an, selbst zu ermitteln, und zwar verdeckt in der schwulen Community. Dort kommt er schnell dem Studenten Arek (Hubert Miłkowski) näher und fühlt sich überraschend zu ihm hingezogen. Beruflich und privat kommt Robert in die Zwickmühle: Er ist nämlich eigentlich ganz glücklich mit Halinka (Adrianna Chlebicka) verlobt. Zumindest dachte er das. Außerdem ist da Roberts Vater, ein hohes Tier bei der Geheimpolizei. Er will, dass sein Kind Karriere bei der Polizei macht, möglichst nicht aus der Reihe tanzt und schon gar nicht den Fall des schwulen Mordopfers löst. Denn die Spur führt natürlich zu den Sicherheitsbehörden...

Historienfilm, Drama und Thriller in einem

"Operation Hyakinthos" ist eine spannende, teils gewaltsame, aber sehr ruhig erzählte Geschichte, die die polnische Gesellschaft jenseits von reinen Gut-und-Böse-Kategorien zeigt. Der Film lebt stark von dem sehr nahbaren und berührenden Hauptcharakter Robert. Drehbuchautor und Regisseur Piotr Domalewski ist für "Operation Hyakinthos" in Polen bereits ausgezeichnet worden. Er hat übrigens auch schon bei der erfolgreichen Netflix-Serie "Sexify" Regie geführt, die in Polen kontrovers diskutiert wurde. Auch "Operation Hyakinthos" ist bei Netflix verfügbar.