"Die Hand Gottes" ist längst ein feststehender Ausdruck. Es beschreibt das legendäre Tor des argentinischen Nationalspielers Diego Maradona, das er 1986 im WM-Viertelfinale gegen England mit der Hand erzielte. Im Interview danach gefragt, antwortete Maradona, es sei "die Hand Gottes" gewesen, die den Ball ins Tor gelenkt habe. Der Schiedsrichter entschied im Spiel damals jedoch auf Kopfball. Eine Tatsachenentscheidung. Der italienische Regisseur und Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino beeindruckte Maradona derart, dass er in Reminisenz auf ihn, seinen neusten Film "Die Hand Gottes nennt.

Maradona ist Gesprächsthema in der Familie

Der Fußballstar kommt sehr häufig vor, weil der Teenager Fabietto und seine Familie sehr oft über Fußball und Maradona sprechen, die Spiele im Fernsehen anschauen oder auch in Neapels Stadion gehen, wo Maradona seit den 80er für den SSC Neapel spielt. Der Film vor allem jedoch eine Coming Of Age Geschichte des schüchternen, unbeholfenen Fabietto, der inmitten einer exzentrisch-lustigen Familie aufwächst. Seine eigentlich liebevolle Mutter spielt beispielsweise immer ziemlich heftige Streiche mit Nachbarn oder dem Vater, den sie hier eines Nacht eine vermeintliche Katze im Vorgarten suchen lässt. Die Katze entpuppt sich als Bekannter im Bärenkostüm, den die Mutter regelrecht angeheuert hat.

Coming Of Age Geschichte

Fabiettos Umfeld ist ihm zugewandt, aber es gibt auch obskure Seiten: Einige Verwandte werden gemobbt und seine Eltern haben Probleme miteinander. Wendepunkt ist der Tod von geliebten Menschen, der Fabietto in eine Lebenskrise stürzt. Paolo Sorrentinos Filme sind oft schrill und die Charaktere ausgefallen. Auch "Die Hand Gottes" trägt ganz klar die Handschrift des Italieners. Anekdotenhaft reihen sich hier seltsame Begegnungen aneinander, wenn Fabietto beispielsweise einem Filmregisseur nachstellt, von dem er Fan ist, oder ein Angeheirateter der Familie mit Hilfe eines Gerätes, was er sich an den Hals halten muss, in einer metallisch-hohe Computerstimme spricht.

Autobiographie des Regisseurs

Sorrentinos Figuren verhalten sich zum Teil sehr daneben. Sie agieren machohaft, beleidigend und übergriffig. Man wird im Unklaren gelassen, was genau gemeint ist und muss sich selbst beständig neu ein Urteil bilden. Was diesen Film aber abhebt von den anderen Sorrentino Werken ist, wie autobiographisch und intim die Geschichte ist. "Die Hand Gottes" ist ein guter Film, wenn du nicht an die Hand genommen werden willst und Lust hast auf skurrile Figuren.