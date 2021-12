Zwei Jahre ist Maryam Zaree alt, als die Schauspielerin ("4 Blocks", "Undine", "MaPa") Mitte der 80er Jahre nach Deutschland kommt. Ihre Mutter war mit ihr aus dem Iran geflohen. Doch an die Zeit davor hat Maryam so gut wie keine Erinnerung. Eine biografische Lücke, die immer mehr zu einer Belastung wird. Denn obwohl Maryam und ihre Mutter eine gute Beziehung haben, wurde über die Vergangenheit einfach nicht gesprochen.

Traumatische Erinnerungen

Mit den Dreharbeiten zu ihrer Doku "Born in Evin" möchte Maryam Zaree das Schweigen brechen und herausfinden, wie sie zur Welt kam und was ihr in der Zeit danach geschehen ist. Ihre Mutter Nargess Eskandari-Grünberg, heute eine Frankfurter Lokalpolitikerin, ist dem Projekt gegenüber zwar aufgeschlossen - beim Zuschauen wird aber schnell deutlich, wie unglaublich schwer es ihr fällt, über die Zeit zu sprechen. Maryams Eltern waren nach der Islamischen Revolution als politische Gefangene in Evin in Haft gekommen. Bis heute werden Menschen dort mutmaßlich aus politischen Gründen unter schlechten Bedingungen untergebracht, teils gefoltert und hingerichtet.

Das Puzzle der eigenen Vergangenheit

Maryams Vater ist zwar etwas offener, war aber in Evin von der Familie getrennt und kann zu entscheidenden Fragen nicht viel sagen. Deshalb besucht Maryam Verwandte, Familienfreundinnen und Zeitzeugen auf. Ihre Suche führt sie unter anderem zu einer internationalen feministischen Konferenz von Exil-Iranerinnen, wo sie vor Ort einen Aufruf startet. Einige der Frauen waren ebenfalls in Evin und tatsächlich bereit ihr zu schildern, wie es dort für mitgefangene Mütter und ihre Kinder war. Wie bei einem Puzzle sucht Maryam sich so Details darüber zusammen, wie ihre ersten Lebensjahre ungefähr gewesen sein könnten.

Berührendes Portrait einer liebevollen Familie

Das Bild ihrer individuellen Geschichte bleibt dabei selbstverständlich unvollständig. Doch Maryam erhält viele wertvolle Hinweise, stellt zum ersten Mal Fragen, die für ihre Identität so wichtig sind. Bei ihrer Suche stößt sie nicht nur in der eigenen Familie auf Schweigen und muss feststellen, dass sie dem Trauma einer ganzen Generation auf der Spur ist. "Born in Evin" ist eine berührende Doku, die politische Brisanz hat, aber vor allem die Geschichte einer liebevollen Familie erzählt, die auf unterschiedlichen Wegen versucht, ihre Vergangenheit zu bewältigen. Der Film lief 2019 in Kinos und hat am Montag Free-TV-Premiere im ZDF, ist aber schon jetzt in der Mediathek verfügbar.