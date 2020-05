Vielen Filmen wird der heimische Bildschirm natürlich nicht gerecht: Sie sind für die große Leinwand gemacht worden. Trotzdem haben sich jetzt 21 Festivals zusammengetan und extra fürs Netz ein Programm entwickelt: "We Are One" heißt diese große Festivalkooperation. Heute gehts los. Zehn Tage lang können wir eine große Auswahl an Filmen auf YouTube sehen - kostenfrei!

Es sind sehr große Namen unter den beteiligten Festivals, auch Cannes ist dabei, das in diesem Jahr nicht an die Cote d'Azur einlädt. Die Auswahl der Filme von "We Are One" ist aber nicht vergleichbar mit dem, was ein Festival wie Cannes normalerweise bietet. Darum geht es dem Online-Film-Festival "We Are One" auch nicht. Die 21 Festivals, die dahinter stecken, wollen gute Filmkunst zeigen, klar. Aber auch Spenden sammeln - für die WHO, Ärzte ohne Grenzen, Unicef und andere Organisationen, die sich weltweit um das gesundheitliche Wohl der Menschen kümmern. Und natürlich liegt der Fokus auf der Corona-Pandemie. Jede*r Zuschauer*in kann entscheiden, ob er oder sie spenden möchte, die Filme sind ab heute kostenfrei zu sehen.

Das Programm ist randvoll mit sehr spannenden Filmen - viele Kurzfilme sind dabei, aber auch animierte Filme, Virtual-Reality-Filme und Kinofilme. Manche davon feiern Weltpremiere, waren also bisher noch nicht zu sehen, weder on- noch offline - wie die chinesisch-amerikanische Produktion "The Iron Hammer". Die Dokumentation erzählt die Geschichte von Jenny Lang Ping, einer Volleyball-Legende, die für China die olympische Goldmedaille holte und als beste Spielerin der Welt galt. Sie war ein Superstar, heißt es hier und dass sie für die Chinesen der Michael Jordan des Volleyball war. Spannend ist, dass Jenny Lang Ping nach ihren Erfolgen für China in die USA ausgewandert ist, um dort das olympische Team als Trainerin zu coachen - das fanden natürlich nicht alle Chinesen gut.