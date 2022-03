Flimmern - Sehenswertes aus Netz und TV

"Doppelhaushälfte"- Comedy im Spießerland

Stand: 11.03.2022, 09:00 Uhr

Ein Häuschen im Grünen. Außerhalb der Großstadt. Ein Traum. Und für viele auch der Inbegriff der Spießigkeit. Schön glatt rasierter Rasen. Sauber geschnittene Hecken. Und dann diese Nachbarschaft. Immer machen sie den Grill an und stänkern die Luft voll. Immer wachsen die Büsche und Bäume auf in den eigenen Garten hinein. Immer sind sie genau dann laut, wenn du selbst gerade schlafen willst. Noch schlimmer wird es, wenn du in einer Doppelhaushälfte wohnst: Die Wände zu dünn und irgendwie fühlst du dich doch beobachtet. Klingt alles grauenhaft? Dann ist es das beste Material für gute Comedy. Die Serie "Doppelhaushälfte" ist jetzt gerade auf ZDFneo zu sehen und richtig gut.

Von Emily Thomey