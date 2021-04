Der Teenager heißt Cole und lebt mit seiner Mutter in Detroit. Als er dort Probleme in der Schule bekommt, wird er nach Philadelphia geschickt, wo er aufgewachsen ist. Sein Vater Harp (Idris Elba) lebt immer noch dort und hat einen etwas außergewöhnlichen Beruf: Er ist Cowboy und wohnt mit einem Pferd zusammen. Vater und Sohn sind sich erstmal fremd: Ein Teenager, der HipHop mag und gerne kifft. Und ein Vater, der ihm Verantwortung beibringen will, indem er ihn als Stalljungen einspannt. Das führt natürlich zu einigen Konflikten – und zu einem völlig verdreckten Paar Air Jordans.

Der Vater-Sohn-Konflikt steht im Zentrum von "Concrete Cowboy". Aber das Szenario des Films ist von realen Personen inspiriert. In Philadelphia gibt es wirklich eine Gruppe Schwarzer Cowboys, die sich in Jugendprojekten engagieren: den "Fletcher Street Urban Riding Club". Und einige seiner Mitglieder spielen auch im Film mit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Das White Washing in Hollywood. Die Unterhaltungsindustrie löscht uns einfach aus den Geschichtsbüchern", sagt eine der Reiter*innen. Und ein anderer fügt hinzu: "Die versuchen immer uns aus den Geschichtsbüchern zu löschen. Aus dem Viehtreiber wurde Cowboy, wusstet ihr das? So haben die uns genannt. 'Hey Boy, halt das Vieh fest, während ich's brandmarke!'" Die Reiter*innen in Philadelphia wollen nicht nur diese Geschichte bewahren. Als Schwarze Cowboys wollen sie auch dazu beitragen, Schwarze Communitys in den US-Großstädten zu unterstützen – beim Kampf gegen Armut, Rassismus und Gentrifizierung.

Auch in "Concrete Cowboy" bieten sie Halt für Cole und helfen ihm schließlich in einer lebensgefährlichen Situation. Coles Kindheitsfreund Smush ist mittlerweile ins organisierte Drogengeschäft eingestiegen. Der lokale Drogenboss glaubt, dass Smush ihn betrügt. Deshalb setzt er ein Kopfgeld auf ihn aus, womit auch Cole in Lebensgefahr gerät. Und es sind die Cowboys, bei denen Cole schließlich Schutz findet.

Das klingt wie ein Happy End, aber davor stehen viele Tote. Dennoch ist "Concrete Cowboy" eher ein Feel-Good-Film als ein realistisches Sozialdrama. Aber das passt zum Mythos des Cowboys. Die sind in der Regel immer Helden – auch, wenn sie Schwarz sind.

"Concrete Cowboy" könnt ihr auf Netflix streamen.