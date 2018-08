Taub und undercover

Einige Hörhilfen sind mittlerweile sogar so klein, dass du sie gar nicht mehr siehst. Vor allem weil sie oft hinter den Haaren versteckt oder am Hinterkopf so angebracht sind, dass du sie auch von der Seite nicht sehen kannst. Das war natürlich nicht immer so: Früher waren die Hörgeräte große Boxen, die die Kinder vor ihrer Brust getragen haben, ein bisschen wie ein überdimensionaler Walkman. Und große Ohrstöpsel - also unübersehbar für jeden.

Gleich zwei Frauen erzählen in der Kurzdoku der New York Times, dass sie oft gefragt werden, ob sie aus einem anderen Land kommen, weil sie ein bisschen anders sprechen: "People meet me and they think: I had no idea. I though you were from a different country." Selbst wenn sie dann antworten, dass sie aus New York kommen, wird noch einmal nachgehackt, wo sie denn eigentlich herkommen. Das kennen viele sicher, die ausländisch klingende Namen haben, aber es geht auch tauben Menschen so. Ihre Art zu sprechen klingt in manchen Ohren wie ein Akzent.