"Anhell69": Die queere Generation Kolumbiens bei der DOK Leipzig

Die Auswahl des DOK Leipzig ist wie jedes Jahr herausragend. Zum Glück zeigt eines der wichtigsten Dokumentarfilmfestivals Deutschlands weiterhin viele Filme auch im Netz. Der kolumbianische Dokumentarfilm "Anhell69" wurde schon in Venedig ausgezeichnet und zitiert im Titel den Instagram-Namen eines der Protagonisten. Regisseur Theo Montoya hat seine queeren Freund:innen zu einem Casting für einen Spielfilm eingeladen. In den Ausschnitten, die wir in der Doku sehen, fragt Theo sie nach ihren Träumen, Sehnsüchten und wo sie sich in der Zukunft sehen. Anhell69 antwortet, dass er in zehn Jahren tot unter einer Brücke liegen werde, aber keine Angst davor habe. Tatsächlich stirbt Anhell69 dann aber schon unmittelbar nach dem Casting, ohne dass er davon wußte, dass er der Protagonist in dem trashigen B-Movie Gespensterfilm von Montoya sein würde. Den Gespensterfilm macht Montoya dann auch gar nicht, sondern baut aus dem Castingmaterial und inszenierten sowie dokumentarischen Szenen aus seinem Leben in Medellín diesen Film.

Anhell69 ist nicht der einzige Tote. Viele von Theo Montoyas Freunden und Freundinnen sterben - an einer Überdosis, durch Selbstmorde, die Kugeln der Narcos oder der Polizei. Sie sind keine dreißig Jahre alt geworden. Der Dokumentarfilm ist eine Hommage an sie, ihre Schönheit, ihre Lebenslust, die sie auf Parties ausleben und ihre Träume von Ruhm, Reichtum und der Liebe. Aber eben auch ihre Sicht auf den allgegenwärtigen Tod. Ein namenloser Freund sagt, dass der Tod als etwas gelehrt werde, das verbunden sei mit Schmerz, Leid und all diesen negativen Konnotationen, aber eigentlich gehe es beim Tod darum, sich seiner sterblichen Hülle zu entledigen und zu etwas Besserem und Friedlichem zu transzendieren.

Die Bilder des Films zeigen die Stadt Medellín bei Nacht, Partyszenen und inszenierte Szenen aus dem verworfenen Gespensterfilm, die Sicht der Protagonist:innen ist melancholisch, poetisch und auch erleichternd: Sie leben in der Gegenwart, weil die Zukunft für sie wenig bereit hält und der Tod schneller kommt als anderswo auf der Welt. Der Film ist aber auch eine leidenschaftliche Anklage an die Zustände in Kolumbien, an die vielen Väter, die nicht für ihre Kinder da sind, an die unterdrückenden Normen, die die LGBTQI-Szene Kolumbiens in die Nacht verdrängen, weil sie nur dort an ihren geheimen Orten ausleben können, wer sie sind und an die Polizei, die Regierung, die Narcos und Guerillas, die sich nicht darum kümmern, dass ihre Jungend keine Zukunft hat. Dafür findet Theo Montoya intime, persönliche, sehr ehrliche Bilder und Statements, die noch lange in den Zuschauenden nachhallen werden.