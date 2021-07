"And when a year had passed" – Beziehungen in Berlin

Dating während Corona ist kompliziert: Für Hetero-Pärchen in gemütlichen Wohnungen, für queere Tänzer*innen, die seit einem Jahr auf keiner Party mehr waren und auch für Sophie und Gen vom Podcast trans_sein: "Der Druck ist ja in manchen Kontexten vielleicht noch mehr da, dass jetzt etwas passieren muss. Vielleicht weil man sich allein fühlt, in der großen Stadt", überlegt Sophie. Und während die zwei in ihrer Episode der Web-Serie schon die ganze Zeit über die mögliche, aber anscheinend nicht wirklich gewollte Heirat miteinander witzeln, entgegnet Gen: "Es gibt ja bestimmt ganz viele Liebesgeschichten, bei denen man sich kennen lernt und dann jahrelang passiert nichts und dann plötzlich … heiratet man doch."

"And When A Year Had Passed" besteht aus sehr unterschiedlichen Episoden. Statt Rotem Faden gibt es eher einen Rahmen: Diesen bilden Andreas, Mia und Nora. Nora ist in einer Beziehung mit Andreas – hat aber auch mit Mia geschlafen. Der Streit um diesen "Seitensprung", aber auch die alltäglichen Diskussionen des Paares tauchen immer wieder in der Serie auf.