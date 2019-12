Olga Tokarczuk

Sie ist DIE Überraschungssiegerin in Sachen Literatur im Jahr 2019: Olga Tokarczuk - Polin, geboren 1962, Psychologin und Schriftstellerin - wurde mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet - rückwirkend fürs Vorjahr, weil der Preis wegen eines Sexismusskandals 2018 ausnahmsweise nicht vergeben wurde. Eine Erzählerin von überbordender Fantasie und Sprachmacht, die in ihren Geschichten die Gegenwart und Vergangenheit Polens und Mitteleuropas ausleuchtet. Die Entscheidung für Olga Tokarczuk gab das Nobelpreiskomitee am 10. Oktober bekannt, am 13. Oktober las sie bei der lit.Ruhr in der Alten Synagoge in Essen.