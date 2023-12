COSMO liest – mit Fatih Çevikkollu, Terézia Mora, Deniz Utlu, Beliban zu Stolberg

Die vielfach preisgekrönte Terézia Mora ist dabei mit ihrem hoch gelobten neuen Roman "Muna oder die Hälfte des Lebens". Sie erkundet die Abgründe einer toxischen Beziehung mit den Mitteln der Literatur. Und mit Fatih Çevikkollu, Deniz Utlu und Beliban zu Stolberg haben wir gleich drei Autor:innen im Programm, die sich mit der türkisch-deutschen Arbeitsmigration und ihren Folgen über die Generationen hinweg beschäftigen - eines der Themen des Jahres in der deutschsprachigen Literatur 2023.

Fatih Çevikkollu: "Kartonwand"

"Kartonwand", damit ist die Wand gemeint, die sich früher in den Wohnungen vieler Arbeitsmigrant:innen (nicht nur aus der Türkei) gestapelt hat: Kartons voll mit Sachen für die Zeit nach der Rückkehr in die Heimat. Was aber, wenn es zu dieser Rückkehr niemals kommt, wenn man zwischen Hier und Dort strandet und zerrieben wird?

Fatih Çevikkollu

Der Tod seiner eigenen Mutter – und ihre seelische Not davor – haben den Kölner Kabarettisten und Autor Fatih Çevikkollu zu seiner Erkundung des Themas veranlasst. Im Gespräch war er bei der lit.Ruhr in der Essener Zeche Zollverein mit dem Soziologen Aladin El Mafaalani.

Fatih Çevikkollu: "Kartonwand. Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie / Kiepenheuer & Witsch, Euro 18,-

Terézia Mora: "Muna oder die Hälfte des Lebens"

Terézia Mora, geboren und aufgewachsen in Ungarn, ist eine der anerkanntesten und erfolgreichsten Vertreterinnen der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis und dem Büchnerpreis ausgezichnet.

Terézia Mora

"Muna oder die Hälfte des Lebens" ist Terézia Moras fünfter Roman – und erstaunlicherweise der erste, der aus der Perspektive einer Frau erzählt: Sie seziert die Geschichte und die Struktur einer toxischen Beziehung, in der Gewalt zunehmend Raum einnimmt. Unerbittlich. Wie kann es gehen, dem zu entrinnen, geht es überhaupt? Eine Lesung der lit.Ruhr, moderiert hat der Schriftsteller Martin Becker.

Terézia Mora: "Muna oder die Hälfte des Lebens" / Luchterhand Verlag, Euro 25,-

Deniz Utlu: "Vaters Meer"

Wo komme ich her - wie wurde ich der, der ich bin? Welche Rolle spielt dabei die Geschichte der Familie? Solche Grundsatzfragen, die sich jede/r irgendwann stellt, haben ja nochmal eine andere Komplexität, wenn die Eltern aus einem anderen Land eingewandert sind, aus einem anderen Kulturkreis sogar.

Schriftsteller Deniz Utlu

Der Vater des Erzählers in Deniz Utlus Roman "Vaters Meer" kann nicht mehr reden, er liegt nach zwei Schlaganfällen im Wachkoma – also muss der Sohn sich mit eigenen Mitteln auf die Spurensuche machen. In diesem Fall: mit literarischen Mitteln. Um die Spuren des Vaters, die weit in den Osten der Türkei führen, schließlich in sich selbst zu entdecken. Beim Essener Literaturdistrikt-Festival war Deniz Utlu mit der Schriftstellerin Fatma Aydemir im Gespräch, die selbst nur allzu gut weiß, was Sache ist, wenn es um die Wurzeln in der Türkei geht – und welche Geheimnisse sich da unvermutet auftun können.

Deniz Utlu: "Vaters Meer" / Suhrkamp Verlag, Euro 25,-

Beliban zu Stolberg: "Zweistromland"

"Die Heldin meines Romans heißt Dilan. Sie ist die Tochter kurdischer Aleviten, die Verfolgung und Gewalt ausgesetzt waren. Doch darüber schweigen sie. Mein Roman beginnt dort, wo das Schweigen unerträglich geworden ist", sagt Beliban zu Stolberg über ihren Debütroman "Zweistromland".

Beliban zu Stolberg

Wo eine Erinnerung sein sollte, klafft ein großes schwarzes Loch, das Dilan nur dann ausleuchten und füllen kann, wenn sie sich auf die Reise macht. Beliban zu Stolberg, geboren 1993, ist Drehbuchautorin und Schriftstellerin; Anfang Dezember haben wir in einem Noller liest-Werkstattgespräch mit ihr über ihren beeindruckenden Debütroman gesprochen.

Beliban zu Stolberg: Zweistromland / Kanon Verlag, Euro 23,-